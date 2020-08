La coopérative Terres de Sel de Guérande, entreprise la plus visitée des Pays de la Loire

Dans le palmarès publié par l'association Entreprise et Découverte, la coopérative Terres de Sel de Guérande occupe la première place des entreprises les plus visitées en région Pays de la Loire en 2019, devant les Chantiers navals de l'Atlantique.

L'entreprise la plus visitée en 2019 dans la région Pays de la Loire est la coopérative Terres de Sel située à Guérande en Loire-Atlantique. C'est ce qui ressort du palmarès publié mardi par Entreprise et Découverte (association nationale de la visite d'entreprise). L'an passé, près de 76 000 visiteurs se sont passionnés pour l'histoire, la production, la récolte et le conditionnement du célèbre sel de Guérande.

Les Chantiers navals de l'Atlantique (Saint-Nazaire) occupent la deuxième place de ce palmarès régional avec 55 700 visiteurs. Sur la dernière marche du podium, il y a les caves Ackerman installées à Saumur, spécialisées dans la production des crémants de Loire depuis plus de deux siècles. Elles ont accueilli un peu plus de 48 000 personnes l'an dernier.

L'agroalimentaire a la côte

Selon cette enquête, les sociétés agroalimentaires représentent 40% des visites d'entreprises en Pays de la Loire, c'est un chiffre équivalent à la moyenne nationale. La champignonnière du Saut du Loup à Montsoreau (Maine-et-Loire) figure également en bonne place dans ce palmarès. Dans la région, les entreprises industrielles suscitent beaucoup plus d'intérêt qu'ailleurs en France (21% des visites contre 16%). Pour cette forme de tourisme, les trois-quarts des visiteurs sont des particuliers (individuels), les scolaires représentent 9 % du total des visites.