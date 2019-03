La Corrèze et la Haute-Vienne séduisent les randonneurs

Les comités du tourisme de la Corrèze et de la Haute-Vienne sont présents cette année au salon du randonneur à Lyon. Depuis quelques années, la randonnée est devenue un moteur touristique à part entière. Et les acteurs du tourisme jouent cette carte à fond.

Corrèze, Haute-Vienne

Le salon du randonneur de Lyon est le plus important en France. Haute-Vienne Tourisme et Corrèze Tourisme s'y sont rendus cette année accompagnés de plusieurs professionnels du tourisme mais aussi avec des associations, comme "La Dordogne de villages en barrages". Celle-ci a ouvert en 2013 un long sentier entre Bort-les-Orgues et Argentat, soit plus de 150 kilomètres de chemins balisés et aménagés.

90 % de randonneurs

Une manne pour les hébergeurs touristiques. "On commence vraiment à avoir des retombées économiques calculables" souligne Jean-Marc Chirier, le président de "La Dordogne de Villages en barrages". Car il y a de plus en plus de gens qui empruntent ces chemins. "Hêtre sous le charme" à Saint-Martial-Entraygues propose 5 gîtes, donc 4 cabanes dans des arbres. "Les randonneurs représentent 80, même 90 % de note clientèle" explique Camille Helleboid, la cogérante. Une clientèle qui vient de toute la France. "On a même des Belges, des Allemands qui viennent sur nos sentiers " précise Jean-Marc Chirier. Une manne pour tout le territoire. Les randonneurs selon des études dépenseraient entre 40 et 50 euros par jour durant leur séjour.

Une appli pour ne pas se perdre

En Haute-Vienne le comité du tourisme a balisé 220 sentiers répartis dans tout le département. Les touristes peuvent les découvrir grâce à des topo-fiches gratuites ou sur le site internet dédié à la randonnée de Haute-Vienne Tourisme. La nouveauté cette année est la création d'une carte touristique consacrée entièrement à la randonnée qui met en avant une sélection d'itinéraires à ne pas rater. Le comité propose également une appli pour téléphone mobile. Loopi permet en temps réel d'avoir accès à des randonnées, de se rendre au point de départ. Elle indique aussi les changements de direction pour ne pas se perdre. "On a de la demande par les touristes, par les excursionnistes, explique Stéphane Roux de Haute-Vienne Tourisme. On voit que le mouvement est national aujourd'hui." Et la demande autour de la randonnée évolue encore avec une demande de plus en plus forte pour la marche nordique et le trail.