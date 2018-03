Brive-la-Gaillarde, France

On connaît désormais la date. À Brive, l'avenue "Jacques et Bernadette Chirac" sera inaugurée le 8 juin prochain. La famille Chirac sera représentée pour cette inauguration, mais la présence de Bernadette n'est pas encore confirmée. En janvier dernier, dans sa lettre de vœux au maire de Brive, l'ancienne première dame a fait savoir qu'elle espèrait 'être présente pour l'inauguration. La Corrèze me manque beaucoup".

Une route symbolique

En octobre 2017, le conseil municipal de Brive avait pris la décision de nommer une de ses avenues "Jacques et Bernadette Chirac". C'est une première en France. Aujourd'hui intitulée avenue Kennedy, cette artère n'est autre que l'ancienne route nationale 89 qui va de Brive à Malemort. L'axe n'a pas été choisi au hasard par la municipalité. Avec 25.000 véhicules l'empruntant quotidiennement, il fait figure de route la plus passante de la Corrèze et se trouve sur le canton de Brive 2 où Bernadette Chirac est suppléante à la conseillère départementale. Cette route emmène aussi vers Malemort et Sainte-Féréole, d'où est originaire la famille de Jacques Chirac.