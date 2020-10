La corrida à nouveau sous la menace, et plus particulièrement pour les mineurs

C'est ce jeudi 08 octobre 2020 que l'Assemblée Nationale examine une proposition de loi sur le bien-être animal, portée par le député écologiste Cédric Villani, au nom du groupe Ecologie Démocratie Solidarité. Et cette proposition de loi contient un amendement qui porte cette fois sur la protection des mineurs. Il vise à "protéger les enfants de l'exposition à la violence exercée sur des êtres vivants doués de sensibilité y compris dans un contexte de tradition". C'est donc très clairement l'interdiction de la corrida aux mineurs que préconise cet amendement, déposé par la députée LREM Samantha Cazebonne.

Claire Starozinski, présidente de l'alliance anti-corrida, est évidemment favorable à cette interdiction. "Je connais beaucoup d'aficionados à Nîmes, puisque j'y habite et j'y vis depuis longtemps. Et beaucoup n'emmènent pas leurs enfants aux corridas parce qu'ils savent très bien que c'est un spectacle violent et qu'un enfant n'a rien à faire sur les gradins." Elle joute : "Si on est obligé de légiférer, c'est qu'il y en a encore sur les gradins. Beaucoup d'enfants sont traumatisés et racontent. Ils ne comprennent plus pourquoi on fait du mal à des taureaux, et pourquoi on ne ferait pas de mal à d'autres animaux"

Un argument qui ne tient pas la route pour de jeunes aficionados nîmois. C'est le cas, par exemple, de Raphaël Ladet. Ce jeune aficionado est membre du collectif "touche pas à mes passions". Il avait à peine un an quand il a vu sa première corrida et il ne s'est pas vraiment senti traumatisé. "Que les courses soient camarguaises ou espagnoles, je n'ai jamais été traumatisé, raconte-t-il. Et si j'ai la chance d'avoir des enfants, j'essaierai de les amener aux arènes bien sûr, avec joie, en inculquant les mêmes valeurs que mes parents et que mon entourage m'ont inculquées, avec le respect des anciens, l'écoute des autres, l'amitié, le partage. Ce sont des valeurs essentielles à ces traditions si importantes pour notre pays, pour notre terroir, pour ces régions qui organisent ce genre d'événements."