La Corrida de la Saint-Sylvestre a tiré sa révérence

C'est une page qui se tourne dans le monde de la course à pied dans le Loiret. La dernière Corrida de la Saint-Sylvestre de Fleury-les-Aubrais a eu lieu cet après-midi.

Nous sommes le 31 décembre, dernier jour de l'année... Tous les Loiretains sont occupés à préparer les festivités du nouvel an... Tous ? Non ! Quelques irréductibles coureurs résistent encore et toujours et viennent participer à la Corrida de la Saint-Sylvestre à Fleury-les-Aubrais ! Pendant que certains préparent bien au chaud le réveillon, quelques courageux sont une nouvelle fois allés affronter le froid pour la toute dernière course en France de l'année. Des épreuves d'1 ou 2 kilomètres pour les enfants, de 4 ou 8 kilomètres suivant la motivation des plus grands et également une épreuve de relais. Cette année, pour la quarantième édition, près de 300 personnes ont participé. Déguisements et bonne humeur étaient de rigueur.

Une course souvent très colorée ! © Radio France - Etienne Escuer

Cette quarantième édition est toutefois la dernière. L'organisation est trop compliquée pour le CJF Fleury Athlétisme. Jean-Pierre Fleureau, le président, explique qu'une nouvelle course verra tout de même le jour en 2018, certainement en été.

"Le 31 décembre, c'est très difficile à organiser. On va chercher une autre formule à une époque" - Jean-Pierre Fleureau