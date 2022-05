La Côte d'Azur fait le plein de touristes pour le week-end de l'Ascension !

La Côte d'Azur fait le plein de touristes en ce week-end prolongé de l'Ascension ! Avec en plus de le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco, il y aura du monde dans les Alpes-Maritimes !

Cette année, le week-end de l'Ascension coïncide avec le Festival de Cannes et le Grand Prix de Monaco… alors il y va y avoir du monde sur la Côte d'Azur ! Le littoral est particulièrement prisé. En moyenne, les hôtels sont remplis à 80% lors de ce week-end prolongé.

"C'est bien rempli ! Les Français font souvent le choix de rester en France pour le pont de l'Ascension, d'aller voir leur famille, leurs amis, ou d'aller dans des zones touristiques où ils ne passeraient pas forcément 15 jours à 3 semaines pendant les grandes vacances" analyse Christophe Souques, vice-président et secrétaire général de l'UMIH 06, le syndicat des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration. "La Côte d'Azur fait partie des choix de destination des Français, avec un budget familial, moyen" continue-t-il. Pour le week-end de l'Ascension, "On est plein ! Je vous mets au défi de trouver un vol pour Nice depuis Nantes ou Paris !"

Le grand retour des touristes étrangers

Côté activité, les touristes privilégient les excursions vers Eze, Cannes ou Monaco, nous apprend l'Office du Tourisme de Nice. Les vacanciers se renseignent aussi sur les spectacles et concerts prévus ce week-end.

Dans le moyen et l'arrière-pays, il y a un peu moins de monde : la saison estivale des stations de ski commence le 18 juin. Du côté du moyen-pays on fait de la randonnée, et on visite quelques musées.

S'il y a autant de monde sur la Côte d'Azur, c'est aussi parce que les touristes étrangers font leur grand retour ! Les Américains reviennent, en nombre, avec un important budget vacances ! On retrouve aussi des Allemands, des Anglais, et plus inédit : les touristes scandinaves. Ils représentent 5% des vacanciers venus demander conseil à l'office du tourisme de Nice sur la journée du mardi 24 mai.