Tous les 2 ans à la mi-juillet, la Côte d'Opale fête la mer à Boulogne-sur-Mer le 1er port de pêche de France et 1er centre européen de transformation des produits de la mer. Durant 4 jours, la mer et le monde maritime sont à l'honneur. Sur le quai Gambetta : un village des savoir-faire et des traditions maritimes, un marché et des dégustations de produits de la mer, des expositions et de nombreuses animations pour petits et grands...

Le hareng fumé à l'honneur sur le quai Gambetta de Boulogne-sur-Mer © Radio France - Emmanuel Bouin

Les visiteurs peuvent aussi visiter de vieux gréements et embarquer pour des mini-croisières. Parmi eux l'Oosterscheldede. Goélette à trois mats de 50 mètres. Il est le plus grand voilier restauré des Pays-Bas. Il a vu le jour en 1918 avant d'être restauré entre 1988 et 1992. L'Oosterschelde a visité plus de 50 pays sur 5 continents.

La salle de restaurant de l'Oosterschelde © Radio France - Emmanuel Bouin

La fête de la mer du 8 au 11 juillet 2021. Ouverture de 10h00 à 20h00. Quai Gambetta et bassin Napoléon. L'entrée est gratuite mais le pass sanitaire est exigé. Le programme complet des animations sur le site de la ville de Boulogne-sur-Mer.