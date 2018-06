Dijon, France

Cette année, l'été arrive en fanfare avec des températures au dessus des normales et pas l'ombre d'un nuage, un temps idéal pour profiter pleinement de la fête de la musique. Les rendez-vous sont très d'ailleurs très nombreux, car, outre la fête de la musique, il y a aussi des festivals comme le festival En Quet'd'ailleurs à Quetigny, où vous pourrez par exemple applaudir ce jeudi soir Ibrahim Keita et Nankama, (musique du monde) à 19H à l'espace Mendès France, suivi à 22h30 d'un concert de Groove Hill (Jazz).

Des scènes un peu partout dans le département

A Beaune, ce ne sont pas moins de 19 scènes qui sont proposées ce jeudi soir. Cela va du hip hop, en passant par l'accordéon, les chorales, le blues, le jazz, l'électro, les chansons françaises.

Les différentes scènes proposées à Beaune -

A Is sur tille, vous aurez droit à un Apéritif offert par la municipalité, accompagné de notes de Jazz dans la cour de l'espace culturel Carnot à partir de 19h30. Il y a aussi la compagnie Quilombo à 21H15, suivie à 22 h d'une soirée avec des chansons des années 80. Mais il y a également des concerts Place de la République Place Général-Leclerc Place Docteur-Grépin, rue Jean-Jaurès et place Jean-Durant.

Dijon, reine de la fête

C'est évidemment à Dijon qu'il y aura le plus de rendez vous proposés ce jeudi soir avec là encore, que l'embarras du choix, et de multiples concerts sur pas moins d'une douzaine de scènes "officielles", de la place de la Libération au jardin Darcy en passant par le square des bénédictins, le square des ducs, sans oublier les places des Cordeliers, François Rude et Jean-Macé. Pour les amateurs de chorales, le rendez vous, sera plus du côté de la Cour de Flore. Il y a une multitude de concerts aussi dans les bars ou les restaurants. Le site Jondi.fr répertorie tout le programme et c'est très bien fait.

musique (illustration) © Maxppp - SALVATORE DI NOLFI

Si vous aimez les ciné concerts, rendez vous au Parvis Saint Jean dès 18h30 avec notamment des concerts autour des oeuvres de Charly Chaplin et Buster Keaton. Enfin pour les amateurs de musique métal, il y a un concert à ne pas rater ce soir au zénith mais ce n'est pas gratuit, avec la star Marylin Manson à partir de 20h.