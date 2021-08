La Côte Saint André vit au rythme du festival Berlioz encore pour une semaine

Depuis le 17 Août, le festival Berlioz a retrouvé la Côte Saint André, après un an d'absence pour cause de Covid. Des retrouvailles sous le soleil et dans une ambiance joyeuse. Les festivaliers sont enthousiasmés par la qualité de la programmation.

En attendant le concert du soir, les festivaliers déambulent dans les rues de la Côte Saint André, comme Catherine, ravie d'être là : "C'est la première fois que je viens et je ne suis pas déçue ! C'est très bien organisé, les concerts sont sublimes. Un festival qui vaut vraiment le détour !" lance-t-elle, avec un grand sourire.

Deux festivalières, heureuses d'être là ! © Radio France - Véronique Pueyo

Un peu plus loin, Laurence, américaine mais qui vit depuis plusieurs années en Isère, s'interroge : "Mais comme font-ils pour réunir de tels talents, de tels musiciens dans une aussi petit ville?" Et elle ajoute : "Vraiment, je revis, _c'est un bonheur d'être là_, moi qui suis artiste dans l'âme, cela me manquait trop !"

Les commerçants aussi sont heureux de voir revenir le public, comme Anne-Laure Jouvenal qui tient la célèbre boutique de chocolat, créée par son grand-père et son père : "Pour nous, c'est un gros évènement. On a conçu des chocolats en forme de touche de piano, d'autres présentent une note de musique et on propose aussi le thé d'Hector, qui a du caractère, comme lui en avait !"

Anne-Laure Jouvenal et ses chocolats, conçus en l'honneur d'Hector Berlioz © Radio France - Véronique Pueyo

On peut déguster des chocolats Jouvenal les soirs, au château, avant le concert : "J'adore rencontrer les festivaliers et leur faire goûter nos produits. Et puis, les musiciens aussi nous connaissent bien et ont même surnommé la boutique, le bureau ! Ils s'y retrouvent mais pas pour travailler !" avoue la jeune femme.

Le festival fonctionne aussi grâce aux 120 bénévoles, dont fait partie Nicole. "Je suis à l'entrée des salles de concerts. Je distribue le programme, j'accueille les gens. J'aime l'ambiance, le contact avec les musiciens. C'est mon quatrième festival !"

Dans la journée, on peut aussi assister à des conférences, des concerts gratuits dans le jardin de la maison familiale d'Hector Berlioz, devenue un musée.

Le pianiste Jean-François Heisser a enthousiasmé le public avec son interprétation d'Iberia d'Albeniz © Radio France - Véronique Pueyo

Le pianiste Jean-François Heisser a donné, trois après-midis de suite, en l'église Saint André, trois récitals, sur le thème de l'Espagne. Il a interprété de façon magistrale, notamment, Iberia, le chef-d'œuvre d'Albeniz.

La chapelle de Saint-Jean-le-Fromental date du Xème siècle © Radio France - Véronique Pueyo

Et puis, samedi, dans le cadre champêtre de la magnifique petite chapelle de Saint-Jean-le-Fromental, on a pu écouter l'intégrale des suites de Bach grâce au violoncelliste Marc Coppey.

Le violoncelliste Marc Coppey a donné l'intégrale des Suites de bach © Radio France - Véronique Pueyo

Après le concert symphonique du soir, on peut s'attarder à la Taverne d'Hector, pour partager un verre entre amis et déguster une assiette de produits locaux, en écoutant de la musique, comme mercredi soir où le guitariste Jean-Philippe Bruttmann et son quartet nous ont régalés avec leur "Folia Flamenca"

Jean-Philippe Bruttmann et sa guitare flamenco © Radio France - Véronique Pueyo

Bref, cette édition 2021, baptisée : le retour à la vie, porte vraiment bien son nom !

Le festival Berlioz se poursuit jusqu'au 30 août. Une grande fête de la terre clôturera deux semaines de musique avec une pastorale pour la planète, dirigée par la cheffe d'orchestre Laurence Equilbey.