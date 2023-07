La coupe de France de Beach Handball se joue à Châteauroux

Il va y avoir un air d'été à la plaine départementale des sports de Châteauroux. Ce samedi et ce dimanche 8 et 9 juillet, 250 beach handballeurs et handballeuses seront présents pour disputer la coupe de France de la discipline. 12 équipes féminines et 12 équipes masculines arrivent de toute la France métropolitaine pour l'occasion.

"On a un sable ici qui répond au standard de la compétition nationale et internationale, il est de très grande qualité. Tout comme cette halle semi ouverte ! C'est une chance !" s'enthousiasme Eric Quintin, conseiller technique pour la fédération de handball, en charge du beach hand.

Pendant deux jours, les jeunes (les joueurs inscrits ont entre 17 et 25 ans en moyenne) vont s'affronter par équipe de 4, en deux manches de 10 minutes. En cas d'égalité, une troisième manche les départagera, "comme des pénaltys. Ca va très vite, c'est très intense. Mais n'oublions pas que c'est sur du sable : c'est très éprouvant !". D'autant que la façon dont le but est marqué peut rapporter des points supplémentaires : si le joueur vrille sur lui-même, si il fait une "prise kung-fu", si le gardien marque, etc.

"A la recherche du fun"

Eric Quintin en est certain : cette discipline a de beaux jours devant elle, tant elle répond aux attentes d'un public jeune en quête de sensations : "C'est très tactique, c'est court, c'est intense, ca va vite. Le niveau d'émotion est fort. Ca colle aux appétences de la jeunesse".

Le public est attendu nombreux : la plaine des sports de Châteauroux est accessible gratuitement pour assister au spectacle.