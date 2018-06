Pas besoin d'aller en Russie pour voir des rencontres de foot de Coupe du monde. Il suffisait de se rendre dans le quartier de Borny, à Metz, ce dimanche 17 juin, pour voir jouer une dizaine d'équipes jouer au ballon.

C'est la salle de concert de musique actuelle La Boite à Musique (BAM) qui organisait cette Coupe du monde maison rebaptisée "footbam", avait la particularité d'opposer des équipes de 5 contre 5, aux noms des formations actuellement en compétition en Russie.

Une dizaine d’équipe ont participé à cette sixième édition du Footbam, à Metz-Borny ce dimanche 17 juin. © Radio France - Jordan MUZYCZKA

Cette sixième édition qui fait le lien entre la salle de concert et le quartier avait une saveur particulière pour les jeunes participants, beaucoup plus motivés qu'à l'accoutumé, effet mondial 2018 oblige. Mais là n'est pas l'essentiel souligne Abdel, l'un des organisateurs du tournoi: " C'est pour faire profiter les riverains, les faire sortir, venir passer un moment convivial, discuter, échanger, faire vivre le quartier et toute la ville. Le vivre ensemble, tout simplement".