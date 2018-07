Avignon, France

Ce n'est finalement pas un quartier qui a remporté la Coupe du Monde des quartiers d'Avignon mais plusieurs. L'Egypte (chaque équipe portait le nom d'une nation engagée à la Coupe du Monde 2018) est la grande gagnante de cette compétition, équipe qui avait la particularité d'être composée de joueurs issus de différents quartiers d'Avignon et du Pontet.

Une compétition pour se rencontrer

L'objectif de ce tournoi était de rassembler tous les quartiers d'Avignon le temps d'une grande compétition qui a duré trois semaines. Objectif accompli pour Mohamed Bensalah, organisateur de l’événement : «ça a créé du lien entre les enfants, entre les parents et c'était aussi une occasion pour eux de découvrir d'autres territoires d'Avignon et du Pontet».

Les parents aussi ont appris à se connaître. «On voit vraiment tout Avignon», affirme Lydia, une maman de joueur qui a sympathisé «avec des mamans du Pontet» sur les bords du terrain, à force d'encourager leurs champions.

Rendez-vous dans deux ans ?

Voir parents et enfants s'amuser a peut-être donné envie aux organisateurs de rééditer l'expérience : «Il faut le renouveler», affirme Karim Belaïdi, éducateur sportif et l'un des instigateurs de l'événement : «Si on peut le faire tous les deux ans, à chaque fois qu'il y a un Euro ou une Coupe du Monde, ça permettrait aux gamins de retrouver ce qui se faisait avant l'arrivée de l'ère internet, c'est à dire des rencontres entre les quartiers».