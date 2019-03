PHOTOS - La cour de la cathédrale de Toulon cache des vestiges de l’Antiquité

Toulon, France

La cour de la cathédrale de Toulon cache un véritable trésor... un trésor historique ! Lors de fouilles archéologiques menées il y a quelques mois à la demande de la paroisse, un mur, des céramiques, des morceaux de verre, des tuiles et de petits ossements (une centaine de pièces en tout) ont été découverts sous les pavés. Les archéologues de l’Institut national de recherche et d'archéologie préventive viennent de remettre leurs rapports : les murs et les objets datent de l’Antiquité, entre le IIe et VIe siècle.

Sûrement le baptistère de la première église de Toulon

Les archéologues vont même plus loin. Ils émettent deux hypothèses : ce mur est peut-être une partie d'un bassin thermal ou alors une partie du baptistère de la toute première église de Toulon. "On sait qu’il y avait un évêque à Toulon dès le Ve siècle… et c’est sûrement à cet endroit que les chrétiens étaient baptisés. C’est extrêmement intéressant. Avec ce morceau de mur, nous sommes en train de revenir à nos racines" précise le père Alexis Wiehe, archiprêtre de la cathédrale de Toulon.

Des bateaux datant de l'Antiquité découverts sous Mayol

Pour Marina Valente, directrice du centre archéologique du Var, ces vestiges découverts dans la cour de la cathédrale ne sont pas étonnants. "Toulon est une ville romaine qui s’est construite autour du Ier siècle après J.C. autour du port. Des bateaux de servitude et des quais datant de l’Antiquité avaient d’ailleurs été découverts sous la place des Mûriers lors de la construction du centre commercial Mayol."

Appel aux dons pour poursuivre les fouilles

Si le mur et les objets découverts sous les pavés de la cour de la cathédrale ont été recouverts pour les protéger, ils devraient bientôt être visibles. La paroisse va ouvrir en juin prochain et à cet endroit un café-culture, "Le Saint-Cyprien" du nom du premier évêque de Toulon et saint-patron de la ville. La paroisse souhaiterait donc découvrir à cette occasion les vestiges pour que les Toulonnais puissent en profiter.

Mais pour confirmer l'hypothèse du baptistère et trouver peut-être d’autres trésors, la paroisse veut poursuivre les investigations archéologiques. Ces nouvelles fouilles, privées, coûteraient autour de 100.000 euros. Un appel aux dons est donc lancé auprès des Toulonnais et des fidèles de la cathédrale Notre-Dame.

Le père Alexis Wiehe, archiprêtre de la cathédrale, lors des fouilles menées il y a quelques mois -