La course à la dédicace au festival BD d'Evreux

20eme édition du festival normand de la BD, samedi 24 et dimanche 25 août 2019, à Evreux. 70 auteurs sont présents pour cette édition 2019, dont certains viennent d'Espagne, d'Italie mais aussi de Serbie. Ce festival normand de la BD, c'est aussi la course aux dédicaces.

Les amateurs doivent parfois patienter plus d'une heure.

Évreux, France

Devant le stand des auteurs italiens, les amateurs de bande dessinée sont déjà très nombreux et jouent déjà des coudes à l'image de Danny originaire de Belgique : "Je suis arrivé à Evreux vers 5h et demi du matin".

Certains passionnés arrivent équipés. © Radio France - Romain Chevalier

Le Flamand est arrivé très tôt ce matin et surtout très équipé : 4 valises remplis de bd, un petit tabouret pliable et plusieurs bouteilles d'eau. En tant qu'habitué des salons du livre, il sait qu'il faut parfois patienter plus d'une heure pour obtenir une dédicace.

"On ne sait jamais à l'avance combien de temps on va attendre. Cela dépend du monde présent et de la rapidité de l'auteur", raconte Danny.

En quête du Graal

Car les fans de bande dessinée sont tous là pour le même Graal. "La dédicace bd est particulière parce l'auteur dessine dans l'album. On a un dessin réalisé au crayon, à l'encre ou encore à l'aquarelle. Donc c'est vraiment une belle plus-value sur l'album", détaille, Raphael Tanguy, l'organisateur de l'événement.

© Radio France - Romain Chevalier

© Radio France - Romain Chevalier

Mais il arrive que certains amateurs n'obtiennent pas ce petit trésor. Les dessinateurs limitant parfois leurs dédicaces à quelques dizaines de personnes.