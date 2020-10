La course de la Châtaigne a commencé !

Si vous avez envie de faire une course malgré les annulations liées au contexte sanitaire, vous pouvez vous consoler à la Tour-en-Jarez. Le parcours est balisé et vous attend jusqu'au 31 octobre.

Avis aux amateurs de course à pied, si vous avez envie d'en faire une malgré le contexte sanitaire et les annulations en série, vous pouvez vous consoler à la Tour-en-Jarez.

La course de la châtaigne qui a traditionnellement lieu à la mi-octobre est quand même disputée cette année... Elle a même déjà commencé samedi 10 octobre ! En tout cas de premiers compétiteurs ont envoyé leur trace GPS.

"Déjà de bons chrono", confie Aurélien Poyet, le responsable de la manifestation tourangeoise qui avait rassemblé 500 participants l'an dernier. "Mais c'est accessoire, ce qui compte pour nous, c'est que les gens viennent se faire plaisir sur les chemins de la commune".

En fait, les organisateurs de la course de la châtaigne n'ont pas pu se résoudre à jeter complètement l'éponge. Ils ont d'abord décidé de quand même baliser une boucle de 7 km pour l'ouvrir aux coureurs. "On avait tellement mal au cœur de voir tous les événements qui s'annulaient. Une idée, en amenant une autre, on s'est dit pourquoi ne pas permettre aux coureurs attachés à la compétition de faire la course à distance".

Traces GPS et cagnotte en ligne

Les participants viennent donc quand ils le souhaitent et en solo dans le respect des gestes barrières au coronavirus.

Ils prennent le départ sur le parking du gymnase de la Tour-en-Jarez, suivent les repères fluos et envoient ensuite leur sortie, leur temps et leur trace GPS aux organisateurs qui vérifient qu'ils ont bien respecté le parcours. Des prix récompenseront les meilleurs temps. Sachant que n'importe qui peut emprunter les chemins balisés jusqu'au samedi 31 octobre sans pour autant envoyer sa performance. Ceci dit une quinzaine de coureurs ont déjà adressé leur parcours aux organisateurs.

Une cagnotte est aussi ouverte au profit de l'Asile de nuit, le centre d'hébergement d'urgence de Saint-Étienne. Car c'est à cette association que la course de la châtaigne avait prévu de reverser une partie de l'argent récolté ; sachant que chaque année, elle redonne deux euros par inscription à une oeuvre caritative.