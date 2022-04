La Course de la Résistance sera de retour dans le Vercors pour sa 8e édition

Après deux années perturbées par la crise sanitaire, la Course de la Résistance revient dans son format complet les 7 et 8 mai 2022. Une 8e édition qui se déroulera dans le Vercors, lieu symbolique de la Résistance iséroise pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le Course de la Résistance 2022 se déroulera les 7 et 8 mai. (Illustration)

Allier sport et culture, c'est l'objectif de la Course de la Résistance organisée en Isère depuis 2015. Le 8e édition se déroulera le samedi 7 et le dimanche 8 mai 2022. Cette année, l'événement proposera de nombreuses animations. Après deux ans de pandémie, la course revient dans sa forme complète. Elle va s'articuler autour de plusieurs lieux emblématiques de la Résistance iséroise.

Quatre lieux dans le Vercors

Si le Vercors a été choisi cette année, ce n'est pas un hasard. La région a été un lieu de refuge dès 1940, un symbole de la Résistance dans notre département. L'événement a été construit autour de quatre endroits chargés d'Histoire. Saint-Nizier-du-Moucherotte, ville médaillée de la Résistance, qui va voir la première attaque allemande les 13 et 15 juin 1944. Le hameau de Valchevrière, au-dessus de Villard-de-Lans où Abel Chabal et ses hommes se sont battus contre 300 soldats allemands arrivés sur place le 22 juillet 1944. Le camp C3, l'un des premiers camps de résistants installé sur le plateau de Gève, à côté d'Autrans. Et Vassieux-en-Vercors, côté drômois, commune compagnon de la Libération.

Un événement qui se veut éco-responsable

Cette nouvelle édition de la Course de la Résistance a été pensée par les organisateurs avec une démarche éco-responsable. Aucun gobelet à usage unique ne sera notamment distribué aux ravitaillements, pensez donc à venir avec votre propre contenant. Les dotations alimentaires seront, de leurs côtés, uniquement composées de produits locaux pour favoriser les circuits courts.

Le programme de cette 8e édition

L'événement est à destination de tous, et le programme est riche pour contenter tout le monde, les sportifs et ceux qui le sont moins.

Des parcours pédestres de 8 et 21 kilomètres. À la découverte des paysages du Vercors.

Une course de 8 kilomètres et un parcours handisport et sport adapté de 5 kilomètres. Des parcours qui alterneront entre des portions de routes et des portions de "trail" en forêt.

Un trail de 40 kilomètres. Avec 1.650 mètres de dénivelé positif à réaliser en solo ou en relais-duo.

Des parcours VTT de 5 et 21 kilomètres. Deux parcours non chronométrés au départ d'Autrans-Méandre.

Des parcours cyclotouristiques de 35, 37, 75 et 107 kilomètres. Quatre itinéraires sur route uniquement.

Des courses de 500 à 1.500 mètres seront aussi proposées pour les enfants. De nombreuses autres animations viendront compléter le programme.

Informations pratiques

Pour s'inscrire à une ou plusieurs épreuves, et pour davantage d'informations sur les horaires, rendez-vous sur le site internet de la Course de la Résistance.