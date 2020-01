La course de ski de fond l'Envolée Nordique est annulée, faute de neige dans le Haut-Doubs

L'Envolée Nordique n'aura pas lieu cette année. La course de ski de fond, qui sert de répétition générale à la Trans'jurassienne, est annulée, faute de neige à Chapelle-des-Bois et dans le Haut-Doubs.

Chapelle-des-Bois, France

La décision a été prise ce mardi soir tard, la mort dans l'âme : l'Envolée Nordique est annulée cette année. La course de ski de fond devait se disputer ce dimanche 26 janvier au départ de Chapelle-des-Bois, mais elle n'aura pas lieu, faute neige. L'Envolée Nordique sert chaque année de répétition générale aux skieurs avant la Trans'jurassienne, prévue deux semaines plus tard.

Pas assez de neige, même sur le parcours de repli

Les organisateurs ont d'abord tenté de modifier le parcours et de déménager la course au Pré-Poncet avec un tracé de seulement 20 km au lieu de 42 km, et un nombre de participants réduit de 1500 à 500. Mais l'épaisseur du manteau neigeux reste insuffisante : il oscille entre 10 cm et 30 cm maximum. Avec un vent du sud et de la pluie annoncés pour la fin de semaine, impossible de maintenir la course.

Les organisateurs rappellent qu'il faut aussi préserver le peu de neige qu'il reste pour l'arrivée des touristes. Les vacances scolaires débutent dès le 8 février pour la zone C, qui concerne notamment la région parisienne.

Quatre courses annulées ou reportées

L'Envolée Nordique est la quatrième grande course populaire de ski de fond annulée ou reportée cet hiver dans le massif jurassien. Les autres sont :

la Ronde des Cimes aux Fourgs (5 janvier)

la Risouxloppet à Chaux-Neuve (29 décembre)

le championnat régional de relais (23 décembre) à La Seigne, reporté à ce samedi 25 janvier à Morbier, normalement...

Deux autres courses se sont déroulées sur des parcours de repli dans la forêt du Massacre : Les Belles Combes (19 janvier), habituellement aux Moussières, et le Concours des trois Fondeurs (28 décembre) depuis Bois d'Amont.