"La Course" le jeu de cartes 100% breton pour patienter jusqu'au Tour de France

Brest est la ville du départ de la Grande Boucle le 26 juin prochain. Pour patienter jusqu'à cette date, les amateurs de vélo vont pouvoir jouer à La Course, un jeu de cartes inventé par un couple de Rennes.

Thomas est éducateur sportif et cycliste, c'est lui qui a imaginé ce jeu de cartes pendant le premier confinement. Sa compagne Estelle en a fait le graphisme.

Comme "le Mille bornes"

La Course, le jeu de cartes, facile à emporter. - DR La Course

La Course est un jeu de 92 cartes où on s'affronte lors d'une course cycliste de 201km en plaine ou en montagne. Il s'agit d'un jeu de stratégie dans lequel on affronte ses adversaires ou on collabore avec eux pour semer le peloton.

"C'est un peu comme le Mille bornes", explique Thomas, le créateur. "Il faut avancer dans la course, mais il peut se passer plein de choses: une crevaison, une chute. Ce n'est pas un jeu de plateau donc il est facile à transporter".

Pour financer la production du jeu de cartes, le couple de Rennais a lancé une cagnotte en ligne où on peut pré-commander un exemplaire de La Course. Il faudrait 150 pré-commandes pour que le jeu voit vraiment le jour. La campagne de financement participatif se termine fin mai. Si elle aboutit, les jeux de cartes seront ensuite imprimés début juin en Ille-et-Vilaine, puis envoyés à ceux qui les ont demandés. De quoi faire de belles parties avant le départ officiel de la Grande Boucle depuis la Bretagne.

