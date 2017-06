La couture tisse des liens à Pourrain

L’association Popeline en soi organise des ateliers de couture qui connaissent un véritable succès. Plus de quatre-vingt adhérents fréquentent les cours dispensés quatre fois par semaine. Un atelier créatif qui réunit plusieurs générations

L’association « Popeline en soi » propose depuis deux ans des ateliers créatifs qui créent un véritable lien entre les participants. La plupart sont des femmes mais quelques hommes s’initient aussi à la couture. Une activité qui apporte du bonheur à Michelle. « depuis longtemps j’avais envie de faire de la couture, j’apprends beaucoup de choses. Je suis en retraite et ça me permet aussi de faire fonctionner mes neurones » confie-t-elle en souriant, et en travaillant sur la jupe qu’elle confectionne pour sa petite-fille.

la plus jeune est âgée de onze ans ,la plus ancienne à plus de 80 ans

Comme Michelle, elles sont une douzaine à s'affairer dans l'atelier sous l'œil attentif de Blandine, une couturière professionnelle présente à chaque séance. « je suis là pour guider, donner des conseils. Chacun vient avec ses envies, ses projets. On travaille tous les tissus. Ce qui est génial c’est qu’il y a tous les âges : la plus ancienne est âgée de plus de 80 ans et la plus jeune vient d’avoir onze ans". Mélissa aime venir à ces ateliers même si elle est la plus jeune car explique-t-elle « j’aime beaucoup tout ce qui est créatif et la couture s’est souvent ça ». Elle confectionne une robe, son deuxième vêtement réalisé dans l’atelier, et aujourd’hui elle doit assembler le col et les bretelles et terminer l’ourlet.

Françoise coupe son tissu pendant que Blandine ( en jaune) conseille Valérie © Radio France - Isabelle Rose

Un espace où l’on apprend des techniques bien-sûr mais qui reste très convivial apprécie Laurence. « Je fais un métier très stressant et ça me détend de venir ici, on réfléchit avant à son projet, on le réalise et après on est fier de le porter. C’est un bon moment de partage avec les autres aussi.C'est vraiment un bel endroit" conclu-t-elle.

Et certaines viennent de plusieurs dizaines de kilomètres pour assister à ces ateliers de couture. L’une vient de Migennes, d’autres de Toucy ou d’Auxerre comme Françoise. Elle réalise un corsage un peu compliqué qui lui permet découvrir différentes astuces.

La couture demande de la patience et de la minutie

Concentrée, Valérie s’active sur la parmenture d'une veste. Elle a recommencé à plusieurs reprises son ouvrage. "Il faut faire attention à tout et être méticuleuse sinon, quand c’est momoche comme on dit ici, Blandine nous fait tout défaire" raconte avec le sourire Valérie. Une bonne humeur qui met à l’aise d'emblée les nouvelles comme Simone venir découvrir la couture. Cette retraitée n’y connait rien du tout et écoute attentivement les conseils de Blandine pour apprendre à se servir de la machine à coudre.

Simone découvre la machine à coudre © Radio France - Isabelle Rose

Un moment entre parenthèse, ou chacune y trouve son compte : la réalisation de vêtements, la découverte de talents que l’on ne croyait pas avoir comme Pierrette, ravie d’avoir réussi son premier ouvrage en matelassé toute seule. Et le succès est au rendez vous

L’association propose désormais des cours de couture trois fois par semaine et un samedi par mois. Popeline en soir anime également des ateliers d’une journée destinés aux jeunes pendant les vacances scolaires.

Les cours se déroulent à la Bibliothèque, rue du vau de la chapelle à Pourrain le mercredi de 18 à 20 heure, le jeudi de 19h30 à 21h30, le vendredi de 14 à 16 heures et un samedi après-midi par mois de 14 à 17 heures.

La journéee portes ouvertes aura lieu le 16 septembre 2017

Contact popelinesoi@gmail.com ou Blandine 06 78 36 37 42