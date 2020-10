En Corse, la Covid 19 n’a pas eu raison d’Arte Mare

La 38ème édition du festival du film méditerranéen de Bastia, en Haute-Corse, a ouvert ses portes ce samedi 3 octobre et se tiendra jusqu’au 10 octobre prochain. Le plus grand festival de cinéma de Corse à pu se maintenir malgré l’épidémie de Covid 19 au prix d’une importante réorganisation.

« Les monstres attaquent », c’est la thématique de cette 38 eme édition du festival du film méditerranéen qui se tient à Bastia, en Haute-Corse, du 3 au 10 octobre prochain. Une thématique prémonitoire alors que le monde doit faire face à la pandémie de la Covid 19. « Si ce petit monstre invisible nous attaque, nous allons nous défendre » clame Michèle Corrotti la présidente d’Arte Mare.

« On ne court aucun risque en venant au festival »

Il faut dire que dans le monde des festivals insulaires, Arte Mare fait un peu figure de rescapé au vu du nombre d’événements déprogrammés. Une 38 eme édition dans un contexte de crise sanitaire qui impose évidement des aménagements et une réorganisation : « Les sens de circulation, le gel hydro alcoolique, distanciation, tout a été prévu. On ne court aucun risque en venant au festival » explique Michèle Corrotti. La présidente d’Arte Mare en profite pour glisser la nouvelle organisation imposée par la Covid 19 : « Il vaut mieux se munir de ses billets et de ses invitations à l’avance. Nous allons permettre pour les séances de 21h00, d’entrer dans la salle dès 20h00. Il y aura une circulation très fluide aussi bien au cinéma le Régent qu’au Théâtre ». Dans les salles, la jauge est réduite de moitié et le port du masque est obligatoire. Le traditionnel coin restauration a été étendu à tout le péristyle du théâtre pour respecter les règles de distanciation physique.

Jauge réduite dans les salles mais plus de séances.

Malgré ces conditions, la présidente du festival insiste : « Il ne s’agit pas d’un festival à minima, c’est toujours un gros festival. Il y a autant de films qu'à l’accoutumé soit une soixantaine tout comme le nombre d’invités ».

Afin que le plus grand nombre de spectateurs puisse profiter des films d’Arte Mare, le nombre de projections a été « doublé et triplé » conclut Michèle Corrotti.

Le programme de la 38 eme édition du festival du film méditerranéen de Bastia est à retrouver sur son site internet