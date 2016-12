La crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez séduit petits et grands depuis douze ans

Elle attire chaque année entre 6000 et 10 000 visiteurs : la crèche provençale de l'église de Sainte-Croix-en-Jarez est visible jusqu'au 15 janvier 2017.

Comme chaque fin d'année depuis 2004, la crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez est en place dans l'église de l'ancienne chartreuse. Une crèche monumentale de 60m2, composée d'une centaine de santons. C'est un habitant de la commune qui crée et installe chaque année le décor et les personnages, Adrien Tidjarian. Ce jeune homme de 28 ans, menuisier de formation, a développé une telle passion pour les crèches qu'il s'est installé en 2015 comme santonnier, à Sainte-Croix-en-Jarez. "Nous ne sommes que deux santonniers dans la Loire, une vingtaine en Rhône-Alpes", explique l'artisan, qui vend ses santons en ce moment dans l'ancienne cuisine de la chartreuse de Sainte-Croix.

La crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez ravit le public Partager le son sur : Copier

300 heures d'installation

Pour cette douzième année d'installation, quelques modifications ont été apportées sur la crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez : "on a investi dans un grand rideau étoilé", précise Adrien Tidjarian, qui met un point d'honneur à ne pas proposer la même mise en scène chaque année. Les visiteurs, entre 6000 et 10 000 chaque année, admirent ce ciel étoilé, la mise en valeur des santons grâce à l'éclairage, les mécanismes qui font se mouvoir les lavandières, boulanger, berger, et autres personnages représentés. Un travail minutieux qui a nécessité des heures de préparation : "on s'est amusé à compter une année, et rien que pour installer la crèche, ça nous a pris 300 heures", se souvient Adrien Tidjarian.

Adrien Tidjarian s'occupe de la crèche de Sainte-Croix-en-Jarez depuis douze ans Partager le son sur : Copier

Les décors sont confectionnés en mousse en en bois. Certains santons, anciens, sont en cire. Pour plus de réalisme, 600 litres d'eau ont aussi été nécessaires pour réaliser cette crèche. Et au clapotis de l'eau s'ajoute la voix d'une conteuse, qui décrit cette veille de Noël dans un village de Provence. En guise de clin d'oeil, la façade de la chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez apparaît en arrière-plan de la crèche.

Crèche provençale de Sainte-Croix-en-Jarez. De 14h à 17h tous les dimanches jusqu'au 15 janvier, et tous les jours pendant les vacances scolaires. Entrée : 2 euros.