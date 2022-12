La crèche vivante de l'ASPMF revient pour sa treizième édition à Crozon

La crèche vivante de l 'ASPMF est un spectacle son et lumière, qui nous fait voyager en chanson jusqu'à la nuit du 24 décembre, il y a 2022 ans. Que ce soit les décors, les costumes ou la narration, tout est fabriqué de toutes pièces par les membre de l'association.

Dans la pénombre de la chapelle, Marie arrive à dos d'âne. Dans l'étable, il y a aussi des moutons. Et dans la crèche, au milieu de la paille, Joseph s'exclame "Pour venir à ce recensement, Marie et moi avons voyagé quatre jours". C'est Michel Cloarec, président de l' ASPMF qui joue ce rôle. Un spectacle qui vise "à récolter des fonds pour l'entretien du baleinier" accosté au port du Fret et que l'association a restauré au début des années 2000, explique-t-il.

Le spectacle se prépare depuis la fin du mois d'octobre. Il réuni 35 acteurs qui ont de quatre à 88 ans. Parmi les stars du casting il y a Anaëlle, 8 ans. Elle joue un des anges, pour la deuxième année consécutive. "Bergers ! Bergers ! Approchez, venez tous ! Venez contempler l'enfant qui vient de naître, c'est votre sauveur !" répète la petite fille.

La crèche vivante de l'ASPMF à la chapelle Saint-Laurent, à Crozon. - ASPMF

L'acteur qui devait jouer Balthazar étant malade, celui qui l'a remplacé s'est grimé le visage en noir. Une pratique raciste, aussi connue sous le nom de blackface.

Mille personnes sont attendues sur les quatre représentations de la crèche vivante à la chapelle Saint Laurent de Tel ar Groas, à Crozon . Prochaines représentations, le jeudi 22 et le vendredi 23 décembre, à 18 heures. L'entrée est à 1 € pour les enfants jusqu'à 12 ans et 4 € à partir de 12 ans et pour les adultes.