La société Lejay-Lagoute et sa crème de cassis dijonnaise labellisées par l'État

Dans un communiqué, la société Lejay-Lagoute, créatrice de la crème de cassis au XIXe siècle, annonce avoir reçu le label "entreprise du patrimoine vivant".

C'est l'aboutissement de près de 180 ans d'expérience : l'entreprise dijonnaise Lejay-Lagoute, propriété du groupe familial Maisons & Domaines Henriot, vient d'être récompensée par l'Etat français avec le label "Entreprise du Patrimoine Vivant". Distinction décernée par le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.

Une recette en héritage

Ce label, explique le communiqué, "est une marque de reconnaissance mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux savoir-faire artisanaux et industriels d'excellence."

Une récompense qui fait la fierté de la société, plus que jamais attachée "à l'héritage de son fondateur Auguste-Denis Lagoute, premier liquoriste de Dijon et créateur de la recette de la crème de cassis en 1841." La maison-mère possède d'ailleurs également les marques LE KIR et LE KIR ROYAL. Le label Entreprise du patrimoine Vivant (EPV) est attribué pour cinq ans.

Le communiqué de la société Lejay-Lagoute