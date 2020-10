La crème de la crème de la pâtisserie française réunie à Canteleu pendant deux jours

Les meilleurs jeunes pâtissiers français s'étaient donnés rendez-vous à Canteleu pour la finale nationale du Championnat de France du Dessert, qui se déroulait au lycée professionnel George Baptiste ce mardi et ce mercredi. Il y avait sept finalistes juniors, encore étudiants dans un lycée ou un CFA, et huit professionnels, déjà chefs pâtissiers dans des restaurants. Les candidats ont dû réaliser un dessert imposé et un autre qu'ils ont créé et imaginé de toutes pièces pour ce championnat, les deux en 4h50 d'épreuve.

Yohann Normand, chef pâtissier au Domaine Les Crayères à Reims, a été sacré champion de France du Dessert l'année dernière en 2019, cette année il a été juré pendant deux jours. Cette finale, les candidats la prépare depuis des mois, voire des années.

C'est une reconnaissance, c'est l'aboutissement d'un travail. C'est un investissement personnel énorme, on y met beaucoup de temps, de passion, d'amour

Que représente un titre de champion de France du dessert ? Johnna Redon, responsable de la communication chez Culture Sucre, l'association qui représente la filière betterave sucre, et organise le concours.

Ce concours est un gage de qualité. Les champions vont être sollicités un peu comme 'une miss'

Et les champions sont...

Championne de France du dessert catégorie "professionnels" : Morgane Raimbaud, cheffe pâtissière du restaurant l'Alliance à Paris. Déjà sacrée dans la catégorie Juniors en 2016.

Champion de France catégorie "juniors" : Zachary Lebel, qui représentait également Paris et le CFA Médéric, mais avec son dessert "Ma Normandie", d'où il est originaire.

C'était beaucoup de stress mais j'ai su me mettre dans ma bulle. J'ai fait le maximum, je me suis amusée, je suis allée au bout de moi-même. Je suis très fière de ce que j'ai fait et de ma commis du jour - Morgane Raimbaud

La championne professionnelle remporte 5.000 euros (3.000 euros pour le second, 2.000 euros pour le troisième). Le champion junior remporte 3.000 euros (2.000 euros pour le second, 1.000 euros pour le 3ème).