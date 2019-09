La Creuse : 3ème destination la plus zen de France selon le Guide du routard

Département Creuse, France

Où aller en France pour se reposer et prendre des forces avant l'arrivée de l'automne ? Le Guide du routard vient de recenser dix destinations, "à savourer pour un mois de septembre empreint de sérénités". Après la presqu'île de Crozon dans le Finistère, et la forêt de Brocéliande, en Ille-et-Villaine et Morbilhan, le guide met à l'honneur la Creuse et la vallée des impressionnistes.

Un coup de coeur pour la Creuse

Le Guide du routard succombe à son tour au charme de la Creuse. En avril dernier, c'est Kad Mérad qui a fait une véritable déclaration d'amour à notre département. Le comédien qui venait de terminer le tournage d'une épisode de la série "Capitaine Marleau" avait déclaré avoir découvert "une région magnifique". En attendant d'autres coups de coeur, le député de la Creuse, Jean-Baptiste Moreau s'est réjouit de ce classement.