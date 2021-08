La Creuse accueille la 1ère étape du 18e tour cyclotouriste samedi 21 août

Samedi 21 août, 38 hommes et femmes venus de toute la France partiront pour le 18e "tour cyclotouriste". Ne parlez pas de "coureurs" ni de "compétition" : il s'agit plutôt d'une randonnée vélo géante sans chronomètre, où chacun part à l'heure qu'il souhaite. En tout, ils vont parcourir 2.640 km jusqu'au 9 septembre. La première étape arrive à Guéret en Creuse.

à lire aussi Tour de la Creuse à vélo : on teste pour vous le circuit de 322 km pendant 5 jours

Première arrivée samedi 21 août à Guéret

Avant de gravir 33 cols des Alpes et des Pyrénées et de grimper le mythique mont Ventoux, les participants vont pédaler 134 kilomètres samedi 21 août entre Saint-Pourçain-sur-Sioule dans l'Allier et Guéret en Creuse. Le comité départemental de cyclotourisme espère mettre un beau coup de projecteur sur le développement de cette pratique qui mêle défi sportif et loisirs.

Aucun Creusois ne participe au tour cette année, mais plusieurs "anciens" seront là pour accueillir les cyclistes samedi à Guéret. Parmi eux, un amoureux de vélo qui a fait le "tour" en 1997. Le "tour cyclotouriste" est déjà passé en Creuse en 2002. Notre département avait accueilli une arrivée en 2006.

Pendant le "tour", les participants ne portent pas leurs bagages et dorment dans des hôtels, villages vacances ou campings. Etant logés et nourris, ils ont dû débourser 2.300 euros pour participer.