La Creuse dans les dix destinations à découvrir en France selon le Guide du routard

La cité internationale de la Tapisserie, l'abbaye du Moutier d'Ahun ou encore le village insolite de Masgot, le Sud Creusois est à l'honneur dans le Routard.com. Le guide propose une sélection de dix destinations à découvrir ou à redécouvrir dans les plus beaux coins de France où "la richesse du patrimoine fait écho aux promesses de la nature".

à lire aussi La Creuse : 3ème destination la plus zen de France selon le Guide du routard

Du patrimoine architectural aux grands espaces

Le département tire son épingle du jeu dans cette sélection d'idées d'escapades hors des sentiers battus. Le guide propose à ses lecteurs de découvrir la ville d'Aubusson et sa cité internationale de la tapisserie. Aux amoureux du patrimoine architectural, il conseille Bourganeuf et sa tour Zizim ou encore les tours de Crocq. Et il n'oublie pas les amateurs de verdure et d'espaces à qui il propose de se balader sur le Plateau de Millevaches ou de "musarder jusqu'au bucolique" Pont de Senoueix. Enfin le routard.com met en avant "la perle de la région" le lac de Vassivière , l'un des plus grands lacs de France, où on peut s'adonner à de multiples activités de plein air, randonnée, balade à VTT ou à cheval, canoë, pêche....Il ne reste plus qu'à faire son sac !