La Creuse de retour à la télé

France 2, France 3 et France 5 vont faire la promotion de la Creuse à partir du 6 mars 2017. Creuse Tourisme a acheté 96 espaces publicitaires pour mieux diffuser son offre touristique et montrer les atouts du département à un nouveau public.

Les charmes de la Creuse, ses atouts insoupçonnés cachés au détour d'un bois ou d'un lac, à partir du 6 mars, de nombreux Français vont pouvoir en profiter. Creuse Tourisme a acheté des espaces publicitaires à France Télévision. Trois chaines publiques, France 2, France 3 et France 5 pourront ainsi dévoiler les contours de la Creuse aux heures de grandes écoutes soit environ 12 millions de personnes en audience cumulées autour de Télématin, Des Racines et des Ailes, La Quotidienne, la météo ou encore Silence ça pousse.

Ce n'est pas la première fois que la Creuse s'exporte à la télé. L'an passé, la chaîne d'info en continue BFM TV avait vendu quelques espaces à la Creuse. Cette année l'objectif affiché de Creuse Tourisme est d'accrocher l'attention de nouveaux publics et de lui montrer que oui la Creuse est un département rural mais non ce n'est pas la préhistoire!

Ce clip a déjà été vu 192 151 fois (au 22 février 2017) sur la chaine Youtube de Creuse Tourisme. Mais la diffusion à la télé n'est pas le seul moyen d'attirer un public urbain et connecté. Creuse Tourisme a donc signé un autre contrat avec l'hebdomadaire L'Express mais aussi et surtout son site internet lexpress.fr. Le magazine c'est plus de 2 millions de lecteurs chaque semaine et le site internet a une fréquentation de 5,3 millions de pages vues sur un mois. Rajoutez à cela toute une communauté Facebook et Twitter rassemblant près de 3 millions de personnes, ce sont autant de touriste que peut capter la Creuse.

2011: 577 000 visiteurs. Ils étaient 803 281 en 2015, soit 28% de hausse en 4 ans.

Dans une région où les paysages ont fait la renommé du département, la vallée des peintres est un excellent moyen de vanter les paysages. Pour ça Creuse Tourisme se porte sur une nouvelle plate forme, Instagram. Un site de partage de photos où des photographes amateurs et professionnels partages leurs instantanés numériques sur la toile. Ce partage attire de nouveaux photographes qui explorent le territoire. De quoi ravir Pierre Veysseix, directeur des sites de la vallée de Crozant.

Cette nouvelle campagne de communication a un coût. 130 000 € en 2017, c'est 60% du budget total de Creuse Tourisme.