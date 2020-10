La Creuse est une destination de rêve selon le président départemental des Gîtes de France

Les responsables creusois des Gîtes de France ont le sourire. Ils ont fait le plein en juillet et en août et le mois de septembre a été exceptionnel !

Heureux ! Les propriétaires creusois de gîtes du label Gîtes de France sont heureux. Ils ont fait un carton cet été, avec sur les mois de juillet, août et septembre un chiffre d’affaires supérieur de 150 mille euros par rapport à l’an dernier. Ça ne compense pas la perte de la période de confinement, mars, avril et mai, estimée à près de 200 mille euros mais ça permet un « rééquilibrage ». Retrouvez l'interview en vidéo d'Armand Martinez, le président des Gîtes de France en Creuse.

L'effet Covid

La crise sanitaire a fait le jeu du tourisme en Creuse. "Le contexte a favorisé la destination Creuse. J'ai reçu des gens dans mon gîte qui étaient confinés à Paris, et qui rêvaient de grand air parce qu'ils n'avait pas pu sortir de chez eux. La Creuse reste un département sain, vert, et nous avons tous les atouts nécessaires pour faire venir de nouveaux clients qui ne connaissent pas le département". Le déficit de notoriété s'estompe au fil du temps, mais "il appartient aux élus de faire valoir l'atout Creuse".

Un excellent mois de septembre

C'est une clientèle essentiellement française qui a découvert la Creuse cet été, une clientèle fortement citadine. Les Parisiens, les Lyonnais, les Bordelais ou encore les Auvergnats sont venus en nombre dans notre département. "Certains avaient une idée fausse du département et ils ont découvert la Creuse sous un autre angle. Nous sommes une destination de rêve au vu de ce qui se passe au plan national. La Creuse reste une département sain, un département vert". Après un bel été, septembre a lui aussi été exceptionnel avec un chiffre d'affaires multiplié par deux. Et pour les vacances de Toussaint, plus d'un tiers des gîtes ont déjà trouvé preneurs.