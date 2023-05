La Creuse inaugure son premier espace Gravel pour attirer les fans de vélo

Les amateurs de vélo ont une raison de plus de venir en Creuse. Le département compte déjà de nombreux circuits de randonnée, trail ou de vélo route et VTT. Désormais, il y a aussi des itinéraires Gravel. A mi-chemin entre le vélo route et le VTT, à la fois léger et robuste, le Gravel signifie littéralement "vélo gravier". C'est une discipline venue des Etats-Unis et très en vogue chez les cyclistes.

La communauté de communes Bénévent-Grand Bourg est donc à la pointe de la mode ! Elle mise sur le Gravel en créant le tout premier espace labellisé de Creuse . Il s'agit même du premier de Nouvelle-Aquitaine et seulement du sixième de France. "C'est une discipline assez confidentielle mais qui se développe très rapidement", se réjouit Romain Laverdant, président du comité départemental de cyclisme. "On espère beaucoup de cette labellisation qui devrait nous amener des touristes, et pourquoi pas donner l'idée à certains de s'installer", sourit Olivier Mouveroux, le président de la collectivité.

"On voit l'intérêt depuis le Covid-19 des gens à venir sur notre territoire car on a un terrain formidable pour les sports nature" , souligne Nathalie Paillet, référente de la question au conseil départemental de la Creuse. Elle espère que ces circuits permettront de développer l'économie locale : "Notre stratégie avec les sports nature vise à faire venir des touristes, garnir les gîtes et hébergements, faire vivre les commerces... On est en plein dans l'attractivité de la Creuse !"

Le symbole Gravel est ce petit vélo penché, sur la pancarte du haut. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Quatre circuits balisés Gravel

La com com a créé pour l'instant quatre circuits, qui font entre 10 et 77 km au départ de Marsac, Bénévent-L'Abbaye, Arrènes et Le Grand-Bourg, en partenariat avec le club cycliste local, L’Étoile Sportive Cycliste de Grand Bourg. Les deux premiers circuits, plus faciles et plus courts, sont balisés. Les deux autres sont téléchargeables sur internet. Rassurez-vous, si vous n'avez pas de Gravel vous pouvez bien sûr les faire en VTT !

"Le but est que ce soit vraiment ludique et facile, explique Théo Bourriquet, animateur sports nature à la communauté de communes de Bénévent-Grand Bourg. Il y a des graviers, des pistes agricoles, des chemins forestiers, quelques racines, mais pas de grosse difficulté technique." Le label de la Fédération française de cyclisme impose un cahier des charges stricts : pour du Gravel, il ne faut pas trop de dénivelé ni d'obstacles, et des circuits soignés : "Les pratiquants savent que derrière le label il y a une qualité dans le balisage et l'entretien, ça permet d'avoir une reconnaissance nationale", précise Romain Laverdant.

Les deux premiers circuits Gravel sont faciles et balisés, les deux autres, plus sportifs, sont disponibles sur internet. - Communauté de communes Bénévent-Grand Bourg

Une grande boucle de 200km en projet

En plus de ces quatre itinéraires, une grande boucle Gravel de 200 km devrait voir le jour d'ici la fin de l'année autour des seize communes de la collectivité. Elle permettra d'en faire le tour en cinq jours. Ce sera donc un nouveau circuit en itinérance pour les cyclotouristes, en plus du tour de la Creuse (322 km en vélo route) et de la grande traversée VTT .

L'espace Gravel de Bénévent-Grand Bourg sera bientôt connu de 100.000 fans de la discipline. L'influenceuse "Gravel Kim" , spécialiste suivie par une grande communauté d'abonnés sur internet, viendra en effet tester les circuits début juin. Un joli coup de communication pour la Creuse ! L'espace Gravel de l'ouest de la Creuse sera aussi présenté lors du salon national du Gravel à Angers du 15 au 18 juin.

