La Creuse invite deux youtubeurs pour promouvoir le département

Deux influenceurs débarquent en Creuse pour vendre le département. Les influenceurs sont des personnes qui comptent de nombreux abonnés sur les réseaux sociaux. Cette semaine, Creuse Tourisme a fait visiter nos paysages et nos châteaux à Tolt et Sylartichot. Après leur séjour, ils publieront des vidéos sur leur chaîne Youtube pour promouvoir les richesses de la Creuse.

"Souvent des blagues sur la Creuse"

Du 10 au 17 juin, les deux youtubeurs ont découvert les pépites du département. Des Monts de Guéret, à Aubusson en passant par le château de Boussac, Crozant et la Vallée des peintres, Vassivière, le Plateau de Millevache ou les Pierres Jaumâtres de Toulx-Sainte-Croix, Benjamin alias Tolt et Mehdi alias Sylartichot ont filmé certains des plus beaux spots creusois.

Une façon de démonter les clichés qui collent au département depuis des années : "Il y a très souvent des blagues sur la Creuse : il ne s'y passe rien, c'est un département arriéré. Du coup ça m'intéressait de venir le vérifier par moi-même et essayer de montrer le contraire ! Je pense que je vais en surprendre plus d'un avec la vidéo à venir" assure Benjamin qui prévoit de réaliser une vidéo de 10 à 30 minutes sur le département. Mehdi, lui, s'intéresse aux légendes : "Moi ma vidéo sera centrée sur le folklore de la Creuse, toutes les légendes associées au diable et aux pierres. Mais je vais également parler de la forteresse de Crozant ou du château de Boussac et ses tapisseries" explique-t-il.

Attirer de nouveaux touristes via les réseaux sociaux

Depuis plusieurs années, le département mise sur les vidéos, Facebook et Instagram pour attirer de nouveaux touristes chez nous. 145.000 personnes sont abonnées à la chaîne Youtube de Tolt. Sylartichot regroupe une communauté de 220.000 internautes sur ses réseaux. Une influence non négligeable sur laquelle compte le département pour attirer un nouveau public explique Graziella Penot, en charge du projet chez Creuse Tourisme : "L'intérêt pour nous est d'aller chercher une nouvelle clientèle, plus jeune via les réseaux sociaux." Le montant de l'opération s'élève à 3.000 euros environ.