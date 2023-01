La Creuse perd un de ses grands historiens, Daniel Dayen, spécialiste de Martin Nadaud

Il était une mémoire de la Creuse : Daniel Dayen est mort vendredi 20 janvier des suites d'une longue maladie, alors qu'il aurait fêté ses 80 ans en février. Cet historien originaire de Pionnat et Jarnages, et qui habitait Châtelus-Malvaleix, était bien connu des Creusois, notamment pour sa biographie du maçon et politique creusois Martin Nadaud.

A partir de sources locales de toutes sortes, dans les archives départementales, nationales et dans la presse, il a dressé le portrait de Martin Nadaud avec ses forces et ses faiblesses, souligne Christian Vigouroux, président de la société des sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse. "Il a montré la réalité de ce petit-fils d'agriculteur, maçon, syndicaliste, et grand législateur de la IIIe République. Aujourd'hui, on ne parle plus de Martin Nadaud sans passer par les travaux de Daniel Dayen."

Une vie consacrée à l'histoire de la Creuse

Daniel Dayen a également écrit des travaux remarqués sur l'affaire Dreyfus, la vie à Pionnat pendant la Grande guerre ou encore la rage en Creuse. "Tous les Creusois réalisent qu'ils ont perdu un père fondateur, un intellectuel associé à l'histoire de la Creuse", résume Christian Vigouroux.

Né le 18 février 1943, Daniel Dayen a toute sa vie animé de nombreuses conférences sur l'histoire de la Creuse au 19e et au 20e siècle. Il avait aussi présidé la société de sciences naturelles, archéologiques et historiques de la Creuse.