La Creuse sera la star des réseaux sociaux ce mardi soir!

Deux youtubeurs vont faire une émission en direct sur les réseaux sociaux, ce mardi 4 mai, afin de vanter les atouts de la Creuse. Il s'agit d'un véritable coup de projecteur pour notre département, puisque les deux hommes totalisent plus de 400 000 abonnés. Leur intérêt pour notre territoire n'est pas tout à fait un hasard. En juin 2020, Creuse tourisme a fait appel aux deux influenceurs pour qu'ils fassent découvrir la Creuse à leur communauté.

Une émission interactive

Ce mardi 4 mai à 21h, Tolt et Sylartichot, les deux youtubeurs, seront en direct sur plusieurs plateformers : youtube, facebook et twitch. Ils ont prévu de faire un retour d'expérience sur leur voyage en Creuse avec des photos, des vidéos, et des quiz. Les internautes pourront aussi poser des questions et les interpeller via le chat.

"L'émission pourra durer 1h30 ou 2h, s'il y a beaucoup d'interactions", indique Tolt. Ce youtubeur globetrotteur a prévu de parler des aspects touristiques de la Creuse : "montrer la variété de paysages, ainsi que les sites et les monuments à ne pas louper".

Sylartichot, lui, est passionné par les histoires extraordinaires à la frontière du réel. Il évoquera donc des légendes issues du folklore creusois.

Vous pouvez les regarder en direct sur la chaîne youtube Tolt en voyage, sur la page facebook de Creuse Tourisme, et aussi sur twitch via la chaine globetolter.

Déjà plusieurs vidéos

Après son séjour en Creuse, Tolt avait publié une vidéo au titre provocateur : "Ne venez pas en Creuse". Elle enregistre aujourd'hui plus de 40 000 vues.

Dans cette vidéo, il tord le coup à plusieurs idées reçues sur la Creuse et met en avant la vie culturelle, sportive et le riche patrimoine de notre département.

Sylartichot, qui l'accompagnait pendant le séjour, nous propose quant à lui de découvrir les légendes, le floklore, et le paranormal en Creuse, à travers une vidéo baptisée : "Les curiosités de la Creuse".

Pour Graziella Penot, la responsable communication de Creuse Tourisme, ces vidéos et cette émission sont de belles vitrines : "Cela permet d'augmenter la notoriété de la destination, peut-être aussi de renouveler les clientèles car il touche des communautés un peu plus jeunes que les clientèles qu'on peut avoir aujourd'hui".

Tolt, pendant son séjour en Creuse - Tolt

Creuse tourisme préfère rester discrète sur le coût de cette opération de communication. La Creuse fait partie des premières destinations abordées par Tolt dans sa nouvelle chaîne Tolt en voyage. " Il nous a fait une fleur", confie simplement Graziella Penot.