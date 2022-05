Récolter soi-même ses fruits et légumes, c'est le principe de la cueillette. Une quinzaine d'agriculteurs ouvrent leurs exploitations en Île-de-France. Reportage à la ferme de Viltain, à Jouy-en-Josas dans les Yvelines.

Yvelines : venez ramasser vos fruits et légumes à la cueillette de Viltain

A la cueillette de Viltain, à Jouy-en-Josas dans les Yvelines, Raphaël et Alice ramassent aussi des fleurs, aux côtés des traditionnels légumes.

Salades, poireaux, radis et même tulipes ou œillets de poète, il y en a pour tous les goûts à la cueillette de Viltain, à condition que ce soit de saison ! Sur l'exploitation de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines, petits et grands prennent le rôle de cultivateur, le temps d'un après-midi. L'activité est proposée par une quinzaine d'agriculteurs en Île-de-France.

La ferme de Viltain met à disposition les outils mais Louise a uniquement utilisé ses mains pour cueillir sa première salade. "J'ai mis mes mains en dessous pour voir où il fallait cueillir, indique la petite fille. Puis j'ai tiré." Objectif réussi pour la maman Emilie qui voulait "leur montrer le principe, parce qu'on ne trouve pas des salades que dans les magasins".

Une activité ludique en famille

La cueillette comme un programme éducatif ? Guillemette des Courtils, la responsable à Viltain, confirme : "Dans nos champs, nous pouvons voir les différents stades des cultures. Par exemple, les plantations des salades sont faites de façon régulière. Nous pouvons donc les voir à deux jours, 15 jours, un mois et au moment de la récolte."

Guillemette Des Courtys, la responsable de la cueillette de Viltain, est toujours dans la pédagogie auprès des citadins qui auraient besoin d'aide dans leur récolte. © Radio France - Lisa Guinic

La cueillette de Viltain séduit avec ses 80 000 clients qui y passent chaque année. La cheffe de ces 50 ha de cultures étalés sur le plateau de Saclay avance une explication : "Nous faisons le choix de variétés très parfumées. Les produits ne passent pas par les réfrigérateurs ou trois jours dans les camions."

"On passe directement du sol à la maison"

"Ca sent bon", confirme Aïcha, devant le parterre de thym. "C'est frais, il y a la fleur avec", poursuit cette dernière. Avec sa fille, Manobia, elle a prévu de compléter son panier avec de la roquette et des épinards, avant d'ajoutant en riant : "On passe directement du sol à la maison." Les clients repartent en moyenne avec un panier avoisinant les 8 euros, selon Guillemette des Courtils.

De son côté, Raphaël, accompagné de sa grand-mère, a jeté son dévolu sur le champ de tulipes. D'habitude, il préfère les fruits : "On peut aussi en manger quelques uns l'été pendant qu'on cueille." Si les fraises, les framboises et les tomates sont en effet les grandes préférées de la cueillette de Viltain, les produits proposés à la récolte restent toujours de saison. Epinards, bettes et carottes pour le moment donc.