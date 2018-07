Montélimar, France

Marc Veyrat, trois étoiles au Guide Michelin, était ce mercredi dans la Drôme sur l'aire d'autoroute Montélimar-Ouest pour promouvoir le projet "Culin'Aires". Pendant trois mois, jusqu'au mois d'octobre, les voyageurs pourront découvrir sur plus de 160 aires de repos, les recettes qu'il a imaginées.

La salade de lentille du chef étoilé Marc Veyrat en vente sur l'aire d'autoroute Montélimar-ouest © Radio France - Sonia Ghobri

Le chef triplement étoilé propose une salade vendue à 11,90 €. Elle est composée de lentilles aux agrumes, d'une sauce blanche au curcuma bio et de menthe fraîche, cœur de sucrine, et d’œufs durs issus de poules élevées en plein air. Le tout accompagné d'une vinaigrette du chef à la grenadine et verveine.

"Enfin un sandwich croquant sur l'autoroute, avec des produits de français. C'est formidable, c'est la première pierre à l'édifice" - Marc Veyrat

Le sandwich à base de pain aux graines coûte 5,90€. A l'intérieur, il y a du rôti de dinde française, du houmous aux carottes, du basilic et des fèves et la sauce du chef aux anchois et aux câpres.

"Il faut que les chefs apportent la cuisine dans la vie de tous les jours" - Marc Veyrat, trois étoiles au Guide Michelin

Marc Veyrat ne voit aucun paradoxe à ce qu'un chef étoilé propose ses plats sur les aires d'autoroute, bien au contraire : _"_les chefs doivent rendre la gastronomie populaire. L'autoroute c'est un point de rendez-vous populaire. Et si plus tard nous voulons de plus en plus de gastronomes dans nos restaurants, il va bien falloir que nous prenions soin de la cuisine populaire".

Le chef, qui ne sépare jamais de son chapeau, n'utilise que des produits frais, français et de saison, qu'il a soigneusement choisis. Tout cela, en s'alignant aux prix de ses concurrents sur les aires de repos. Et Marc Veyrat n'est pas tendre avec le célèbre sandwich triangle : "vous allez manger les sandwichs au pain de mie, pliés en huit et bourrés de conservateurs. Le mien est tout frais et il coûte le même prix. Donc c'est possible et tout le monde y gagne sa vie".

"Une personne sur deux ne s'arrête pas sur les aires d'autoroute", Pierre Toutel, directeur d'Autogrill

Pour maintenir des tarifs abordables, quatre sociétés de restauration sur les autoroutes (Autogrill, Areas, Sighor et SSP) se sont exceptionnellement regroupées pour mettre en commun la logistique. "Aujourd'hui, une personne sur deux ne s'arrête pas sur les aires d'autoroutes. Nous voulons donc changer l'image de nos restaurants", explique Pierre Toutel, directeur d'Autogrill.

Le chef étoilé Marc Veyrat accompagné de deux cuisiniers de la société Autogrill © Radio France - Sonia Ghobri

Les recettes du chef Marc Veyrat sont reproduites sur place. Il refuse catégoriquement que ces plats soient emballés : "tout ce que vous achetez, si c'est conditionné et sous vide, il faut les conserver et donc il faut des conservateurs". Certains cuisiniers ont été reçus directement dans son restaurant pour apprendre à concocter ses plats et sandwichs.

L'opération, ce mercredi, a été un succès. Le restaurant Autogrill était en rupture de stock. Lors de la première édition, 60. 000 plats et sandwichs avaient été écoulés.