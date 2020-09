La culture accessible à tous avec les visites virtuelles des musées

Aujourd'hui, on visite autrement les musées dans C'est déjà demain avec Églantine Éméyé et son invitée, Dominique de Font-Réault, Directrice de la Médiation et de la programmation culturelle du Musée du Louvre.

Et si on se cultivait ce week-end en visitant un musée ? Mais comment faire si matériellement c'est difficile voire impossible ?

Avec la crise sanitaire actuelle, de plus en plus d'établissements culturels ont développé sur leur site internet ou leur application des visites virtuelles.

Dans C'est déjà demain, Dominique de Font-Réault, Directrice de la Médiation et de la programmation culturelle du Musée du Louvre, partage avec nous l'expérience virtuelle du musée le plus visité au monde.

Aurait-on trouvé le moyen de rendre accessible les musées et la culture en général ?

La culture, c'est s'ouvrir au monde

Pour Dominique de Font-Réault, Directrice de la Médiation et de la programmation culturelle du Musée du Louvre, le rôle d'un musée est d'être ouvert à tout le monde et pas seulement à ceux qui peuvent se déplacer.

Aller à la recherche de publics qui ne peuvent se déplacer

La direction des relations extérieures du Musée du Louvre a beaucoup œuvré en se rapprochant d'Ehpad, d'hôpitaux et même de prisons.

Notre rôle est une fenêtre ouverte sur le monde, même quand le monde est fermé.

Pour les musées il est très important de savoir que toutes leurs ressources sont désormais accessibles pour ces populations qui ne peuvent venir les visiter.

Adapter et faire évoluer son offre culturelle

Avec la Réunion des Musées Nationaux (RMN), le Musée du Louvre innove en filmant un certain nombre de visites qui donnera la possibilité aux écoles ou à un animateur dans un Ehpad, un hôpital, un centre culturel ou une prison de se servir de ces vidéos puis de rentrer directement en contact avec le ou la conférencière.

L'accessibilité de la culture passe par la gratuité

L'un des avantages de ces visites virtuelles est leur gratuité.

Il est à rappeler que les musées nationaux sont gratuits en France pour les moins de 26 ans et une grande partie des écoles.

Le Musée du Louvre organise également des visites découvertes gratuites.

Tous à vos smartphones et vos tablettes. La culture est au bout de vos doigts.