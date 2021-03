Les professionnels de la culture se mobilisent au théâtre de la Criée à Marseille

Le Théâtre national de Marseille, la Criée, est en effet occupé jour et nuit par des étudiants artistes et techniciens, cela depuis lundi après -midi. La plupart sont des intermittents, ils ne jouent plus, ne travaillent plus, leurs fins de mois sont de plus en plus difficiles. Ils affirment toujours que les lieux de spectacle vivant, les cinémas, sont des "lieux Covid Safe", c'est-à-dire sans danger.

Le conseil scientifique va dans le sens de ces professionnels de la culture et du spectacle vivant dans un rapport remis au gouvernement jeudi dernier. Il y ait écrit : "il y a un risque peu élevé dans la fréquentation des commerces, des salons de coiffure, des lieux culturels y compris cinémas et théâtres, des lieux religieux, des transports en commun". Du coup, Macha Makeieff, la directrice de la Criée, réclame maintenant en urgence un calendrier précis de réouverture.

La manifestation des intermittents du spectacle devant La Criée © Radio France - Philippe Boccara

La scène nationale du Merlan à Marseille est occupée depuis vendredi 12 mars par les intermittents. Une cinquantaine d'entre eux a manifesté aussi ce mardi après midi devant le théâtre installé dans les quartiers populaires de Marseille. La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, ne donne, pour l 'instant, aucune échéance.

Les chaises vides dans le hall de La Criée © Radio France - Philippe Boccara

L'interview de Macha Makeieff, la directrice de La Criée Copier