La danse au-delà des différences : des ateliers mixtes pour valides et handicapés à Saint-Clair-du-Rhône

L'association Les Infantes de Noverre, installée à Saint-Clair-du-Rhône, initie des personnes en situation de handicap, à la danse classique, avec des modules adaptés. Elle propose aussi des activités où enfants valides et handicapés dansent ensemble.

Etre handicapé ne signifie pas l’exclusion de toute forme d’expression corporelle. Gisèle Hélène Lamielle l’a bien compris. Fondatrice de l’association Les Infantes de Noverre, elle anime des modules de danse classique en partenariat avec l'Association des Paralysés de France à Villeurbanne, mais aussi dans un institut médico-éducatif à Saint-Maurice-l'Exil.

La danse dit-elle, peut être bénéfique dans la plupart des situations de handicap. « Elle aide à gagner en aisance et en motricité ». Y compris dans des cas de handicap mental, associé à des troubles cognitifs et de mémorisation. Elle garde le souvenir ému d’une participante qui à la fin d’un atelier, s’était lancée dans une improvisation remarquable. Elle propose aussi des ateliers de danse dans lesquels se rejoignent valides et handicapés. Gisèle Hélène Lamielle a remarqué que les enfants valides se font aisément à la présence d’un camarade handicapé. Une intégration plus difficile entre adultes, davantage gênés dans ce contexte.

Une petite danseuse en fauteuil roulant

Ce mercredi 1er février, au complexe Jean Fournet, à Saint-ClaIr-du-Rhône, elle donne un cours à cinq fillettes de 7 à 11 ans. Parmi elles, Elsa, 7 ans, en collant noir et tutu rouge. Une particularité : elle est en fauteuil roulant. Pour elle, la danse, c'est avec les bras. L’association a développé précisément une gestuelle adaptée, tenant compte du handicap, ce qui ne prive pas pour autant les autres participantes de l’usage de leurs jambes. Elsa, si elle ne peut pas se tenir debout, n’hésite pas à se glisser au sol pour prendre une posture assise avec ses petites camarades, avant de remonter avec agilité sur son fauteuil.

Quand il s’agit de se déplacer « avec son fauteuil elle va plus vite que les autres » s’amuse le professeur. Les figures s’enchaînent le plus naturellement du monde. « Je me suis fait plein de copines, là, on révise, on va faire un spectacle », déclare Elsa avec un grand sourire. Stéphanie, sa maman, déplore le manque d’activités de ce genre : « vu sa situation, il n’y avait rien dans le coin d’accessible pour elle, elle ne pouvait rien faire. Du coup ça tombait bien qu’elle puisse faire de la danse ». Et elle espère que d’autres parents inscriront leurs enfants handicapés.

