La danse investit Bourges le 15 juin

"Rêves de Bourges" a été imaginé par Jean-Claude Gallotta. Ce chorégraphe réputé voulait au départ mettre en valeur des lieux de Bourges, grâce à la danse. Le public pourra aller de l'un à l'autre au grès de ses envies avant un grand final, place Séraucourt à 19H00 sur Gaby de Bashung : " Pour moi, Bourges, c'est un décor., décrit Jean-Claude Gallotta. C'est extraordinaire et je me suis dit que ce serait intéressant de faire des danses pour ici. Et la Maison de la Culture m'a dit que ça serait bien de faire quelque chose pour que le public soit fédéré, qu'il vienne devant cette maison de la culture en construction. Alors j'ai pensé qu'on pourrait faire des chorégraphies dans différents lieux de la ville, avec plein de participants et que ce soit très populaire, gratuit. Mon objectif, à travers ce spectacle, c'est aussi avant tout de transmettre à des amateurs, ce que la danse m'a appris."

Jean-Claude Gallotta, chorégraphe, amoureux de Bourges - Guy Delahaye

Sept lieux ont été retenus : du jardin des Près-Fichaux à la Plaine du Moulon, en passant par l'école d'art ou le palais Jacques Coeur... Une centaine de danseurs se préparent depuis plusieurs mois, certains totalement débutants. Le groupe "les gens qui dansent" réunit 13 danseuses qui se produiront à la halle au blé : "Nous on évolue sur de la musique électro. On appris les pas sous la houlette de Darell Davies., raconte Emilie Soustre, l'une des deux coaches. Certaines parmi nous sont totalement débutantes. Ce n'est pas évident. On danse un quart d'heure ( il y aura trois prestations) et il faut une grande rigueur, une grande précision. On connait les mouvements, maintenant, on répète pour s'améliorer."

Si on ne manque pas de danseurs, ce n'est pas le cas pour les bénévoles. La Maison de la Culture de Bourges en recherche une dizaine pour accueillir le public sur les différents lieux de danse : " Il nous faut notamment des gardiens de parkings à vélo, détaille Caroline Daguin , responsable relations publiques de la MCB, vu qu'il y aura un parcours en vélo pour aller d'un spectacle à un autre, il faudra des espaces où les gens pourront poser les vélos et bien sûr, des gardiens aimables, aguerris et bienveillants." Seules conditions, être majeur et disponible le 15 juin. La maison de la culture de Bourges organise une réunion d'information ce mercredi (15 mai) à 18H30 à l'auditorium.