La danse Vintage à Bordeaux

Lindy hop, Jazz rots, Charleston, toutes ces danses "Vintages" connaissent un succès incontestable et grandissant. A Bordeaux plusieurs associations proposent des cours pour débutants et danseurs confirmés. C'est une possibilité de danser à deux et c'est l'un des éléments moteur de cet engouement.

Bordeaux, France

Danser avec un partenaire, en contact joyeux, dans une ambiance bonne enfant, voilà les premiers ingrédients du Lindy hop, la base de ces danses du temps passé. Il faut remonter aux années vingt pour la naissance de ce Lindy hop, dans la communauté noire-américaine de Harlem à New York. Cette danse est la mère de toutes les autres danses comme le Rockn'roll ou le Charleston.

Histoire de cette naissance pour le Lindy hop avec Michael Bretagne Président de l'association Bordeaux swing, rue Ramonet dans le quartier des Chartrons. Avec un peu de musique, et l'explication du nom de la danse. Copier

Un pas de base sur 8 temps et une bascule du poids du corps d’une jambe sur l’autre à chaque temps, ce sont les principes de cette danse. Les bordelais s'inscrivent aux cours souvent en couple, mais aussi en solo, en intégrant des sessions où l'équilibre homme femme est respecté. Les leaders et les followers peuvent alors s'exprimer, à tour de rôle les partenaires se rencontrent et améliore ainsi leurs aisances et les échanges de danses. Parmi les nombreux cours proposés, ceux de l'association Bordeaux swing sont particulièrement appréciés.

Bordeaux swing se trouve dans le quartier des Chartrons, l'association accueille tous les publics les soirs en semaine, du lundi au jeudi, et régulièrement le weekend lors de stages et d’ateliers de perfectionnement.