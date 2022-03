La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot vice-présidente de Reims capitale européenne de la culture 2028

La ville de Reims a dévoilé le nom de la vice-présidente de son association Reims 2028, en charge de la candidature de la ville capitale européenne de la culture. C'est la danseuse Marie-Agnès Gillot.

Si elle a choisi de s'impliquer dans cette aventure, c'est aussi parce que l'étoile du ballet de Paris va s'installer à Reims : « Je vais être Rémoise à partir de septembre. J'installe toute ma famille ici, pour découvrir un nouveau territoire et une nouvelle vie. Je me suis dit que ce serait bien que je puisse déjà participer à tout ce qui se fait de bien pour Reims » explique-t-elle.

Reims est une ville de beauté et de patrimoine

Marie-Agnès Gillot y ouvre une école de danse en septembre 2022, baptisée l'Académie des sacres. Rejoindre Reims 2028 est sa façon à elle de participer à promouvoir le territoire : « Cette ville est stratégique : elle est proche de Paris, et c'est une ville de beauté et de patrimoine. Il faut la rendre un peu plus moderne et plus éclectique » explique Marie-Agnès Gillot.

« J'aime beaucoup les arts : tout ce qui peut se faire en art contemporain, culture, musique, danse. C'est vrai que je ressemble à une danseuse classique, mais je suis beaucoup plus que cela. J'aime les assemblages, ce qui est le thème de cette candidature Reims 2028 » a commenté Marie-Agnès Gillot, déterminée à mettre ses efforts au service de la ville : « Il faut y aller, il faut qu'on gagne ! » dit-elle.