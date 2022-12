La danseuse perpignanaise Sacha Meunier, 12 ans, remporte l'émission Prodiges

Elle a encore du mal à y croire. Du haut de ses 12 ans, Sacha Meunier a dansé devant des millions de téléspectateurs. Ce jeudi soir, elle a remporté la neuvième édition de l'émission Prodiges , sur France 2. "Je suis encore sous le choc, témoigne-t-elle sur France Bleu Roussillon. C'était un peu un rêve, et une récompense pour tout le travail avec mes professeurs."

Ce jeudi soir, Sacha a impressionné le jury, composé de la célèbre danseuse Marie-Claude Pietragalla, de la soprano Julie Fuchs et du violoncelliste Gautier Capuçon.

"Au collège, ils ont tous regardé Prodiges !"

C'est à Perpignan que Sacha fait ses classes. Elève au collège Jeanne d'Arc, elle commence la danse alors qu'elle n'a même pas trois ans. "C'est en voyant ma grande sœur prendre ses cours que j'ai eu envie de débuter." Dix ans plus tard, Sacha s'exerce dix heures par semaine à l'école de danse Synopsis. "C'est compliqué de conjuguer les cours et le collège, parfois je dois manquer des heures, mais les professeurs comprennent. Je crois qu'ils ont tous regardé l'émission !"

"Cette victoire, c'est beaucoup d'émotions, reconnaît sa professeure de danse de l'école Synopsis, Octavie Escure. Elle a beaucoup travaillé, c'est la première de l'école à gagner ce concours*, alors que nous avions participé plusieurs fois."*

Perpignan, le rugby et la danse

La professeure se félicite aussi de faire rayonner les Pyrénées-Orientales et Perpignan. "Ça fait du bien de voir un art prendre un peu de place dans la ville. On parle beaucoup de rugby, et j'en suis très contente, mais ça fait plaisir de voir qu'on est bons dans d'autres disciplines !"

Hormis Prodiges, Sacha Meunier a déjà remporté le Youth America Grand Prix ainsi que des concours régionaux. Mais Sacha deviendra-t-elle danseuse professionnelle ? Pas sûr. "Je voudrais garder la danse comme passion et comme loisir, parce que c'est très compliqué d'être danseur. Il y a peu de places." Une chose est sûre : en remportant Prodiges, elle gagne également une bourse d'études de 10.000 euros.