La venue de Sorj Chalandon est toujours un événement en Mayenne. L'ancien journaliste à Libération, qui signe encore des papiers pour Le Canard Enchaîné, était ce samedi à Laval, pour présider le jury du Prix Littéraire du 2ème roman. Récompense attribuée à l'auteure Astrid Manfredi pour son livre "Havre Nuit" (éditions Floch), racontant l'histoire d'amour impossible entre deux êtres nés sous une mauvaise étoile.

En marge de cet événement, organisé par l'association Lecture en Tête, Sorj Chalandon a confié à France Bleu Mayenne son attachement au département où il possède une maison avec son épouse.

"J'adore le moment où je descends du train l'hiver, quand les gens qui continuent vers Rennes me regardent bizarrement en se demandant qui sont ces gens qui s'arrêtent à Laval ? Ici je n’ai pas mes racines mais mes envies. Je m'échappe, je me tire de Montparnasse, je me tire de Paris. Ce que j'aime en Mayenne et notamment dans la forêt près de laquelle j'habite il y a encore des pierres romaines sous les herbes. Il y a des pierres druidiques où étaient réalisés les sacrifices. Il y a très longtemps, il y avait des sorcières, des rebouteux, des gens qui chassent le feu. Moi qui suis relativement cartésien, quand je viens ici je perds mes repères et je suis prêt à croire autre chose que mes croyances habituelles".