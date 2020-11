La dépollution de la cathédrale de Nantes débute en décembre

Quatre mois après l'incendie qui a en partie ravagé la cathédrale de Nantes, la dépollution du monument et le déblaiement des vestiges vont pouvoir débuter dès le mois de décembre. Deux opérations complexes et délicates.

Quatre mois après l'incendie de la cathédrale de Nantes, le préfet de Loire-Atlantique a réuni mardi tous les acteurs impliqués dans le suivi de la restauration du monument. Un premier calendrier de travaux a été acté, il va commencer par la dépollution de l'édifice, étape indispensable avant toute restauration. Des résidus de plomb issus de la combustion des tuyaux de l'orgue recouvrent en effet le sol, les murs, le mobilier et les statues en différents endroits de la cathédrale et pas seulement sous la tribune de l'orgue ravagée par les flammes.

Une opération complexe

Des essais de dépollution vont d'abord être menés entre décembre et février avant la mise en oeuvre dans le courant 2021 d'une opération de plus grande ampleur, des analyses ont montré que le plomb est présent en grande quantité dans l'édifice. Parallèlement, un échafaudage va être installé pour récupérer les vestiges de l'orgue au niveau de la tribune. Les techniciens spécialisés vont aussi collecter les fragments de pierre et de vitraux tombés à cet endroit. Toutes ces pièces seront décontaminées dans des unités mobiles installées à l'extérieur de la cathédrale. Elles seront ensuite évacuées en vue de la leur conservation.

De la suie sur les tombeaux

Au mois de décembre débutera également le nettoyage des sculptures en marbre et des tombeaux de François II et Marguerite de Foix (les parents d'Anne de Bretagne) ainsi que celui du général Lamoricière (qui est en réalité un monument funéraire plus qu'un tombeau, il n'y a pas la dépouille). De la suie recouvre toutes ces oeuvres, elle doit être aspirée rapidement car le dépôt de cendres pourrait à moyen terme tacher les surfaces selon la Direction régionale des affaires culturelles qui supervisent toutes ces opérations.

Lorsque ce nettoyage et cette dépollution auront été effectués, le diagnostic sur l'état de la cathédrale pourra alors commencer, notamment celui des voûtes et de la tribune.