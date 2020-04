La dernière fois que le chanteur Christophe s'est produit dans le Centre Val-de-Loire

Le dernier concert du chanteur Christophe (décédé ce jeudi des suites d'une maladie pulmonaire) en Centre Val-de-Loire date du 24 mars 2018. C'était à l'espace Malraux, à Chateaudun, en Eure-et-Loir. "Il était en piano solo sur scène", se souvient Sébastien Doucet, animateur à France Bleu Orléans qui avait alors interviewé Christophe et avait assisté à ce concert.

Christophe était un ultra perfectionniste"

"Christophe était un ultra perfectionniste et a passé plus de vingt ans sans se produire en concert quasiment. Son retour sur scène, il l'a effectué lorsqu'il s'est rendu compte que les qualités techniques des "retours" (sons) pour lui, ses musiciens, et les spectateurs étaient de bien meilleure qualité", explique Sébastien Doucet.

Un retour au Printemps de Bourges en 2002

Après le succès dans les années 1970/80, l'une des dates marquantes du retour de Christophe sur scène est 2002 : il s'est alors produit au Printemps de Bourges, avant Gotan Project. Plusieurs années plus tard, il était venu à Orléans Jazz avec le trompettiste français Eric Truffaz, au Campo Santo, le 23 juin 2010.

Un obsédé du son et de sa qualité

Et puis en 2018, Christophe avait donc inauguré sa nouvelle tournée, en piano solo, à Chateaudun (à 55 kms à l'ouest d'Orléans). Sébastien Doucet se souvient : "il était obsédé par le son, par la qualité du son, par l'écoute. Ce qui était amusant au regard de son immense carrière, c'est le doute permanent qui l'habitait"

Il avait quitté la scène de façon un peu énigmatique"

Sébastien Doucet, animateur à France Bleu Orléans qui avait eu la chance d'échanger avec Christophe après ce concert, poursuit: "il ne savait pas si son concert était bien rôdé, si les gens avaient apprécié. Il m'avait dit "ah mince, je n'ai pas pensé à dire aurevoir aux gens" car il était parti de scène de façon un peu énigmatique sous la fumée, c'était un peu prémonitoire. Il m'a dit "mince, je n'ai pas salué le public, comme je ne fais jamais de rappel"".