C'était la dernière séance à L'Atalante quartier St Esprit à Bayonne

L'Atalante quartier St Esprit à Bayonne, c'est fini. La dernière projection a eu lieu ce dimanche 31 mars, avec la clôture du festival Rencontres sur les Docks. Le cinéma d'art et d'essai quitte les lieux après s'y être installé il y a un quart de siècle. Et le rideau sur l'écran est tombé...

Bayonne, France

L'Atalante, cinéma d'art et d'essai sis 7 Rue Denis Etcheverry à Bayonne, n'est plus. La dernière projection y était donnée ce dimanche soir à l'occasion de la clôture du 15ème festival Rencontres sur les docks. Cette dernière séance qui affichait complet, dans la salle unique de 180 places. C'était bien là le problème : L'Atalante avait besoin de pousser les murs. C'est donc chose faite. Ce samedi 6 avril, elle investira ses nouveaux bâtiments non loin des anciens, quai amiral Antoine Sala, en bord d'Adour, avec 3 salles, une terrasse et un bistrot. Des locaux tout neuf désirés depuis une vingtaine d'années, que certains spectateurs attendent avec impatience, même si ce dimanche soir, la grande majorité avaient un pincement au coeur à quitter le quartier St Esprit.

Le parquet "mythique" de l'Atalante © Radio France - Valérie Menut

L'Atalante avait investi les lieux en 1993. Un lieu au charme suranné, avec son plancher de guingois, troué par endroits, son bar désuet. Il faut dire que le bâtiment date de 1913. La mairie de Bayonne l'a racheté et s'engage à le conserver pour de nouvelles activités culturelles. Alors que l'Atalante rejoindra dès cette semaine ses nouveaux murs, pour une première séance publique samedi 6 avril. Et le rideau sur les écrans se lèvera.

Muriel, salariée de l'Atalante, pour la dernière fois derrière la caisse quartier St Esprit © Radio France - Valérie Menut

La foule pour un dernier verre et quelques gourmandises dans le bar au charme désuet. © Radio France - Valérie Menut

La salle désormais vide de l'Atalante quartier st Esprit © Radio France - Valérie Menut

Le sol à l'entrée ne sera plus foulé par les pas des cinéphiles. © Radio France - Valérie Menut