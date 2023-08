La dernière soirée de la Péniche Cancale, phare des soirées dijonnaises

Et vous, c'est quoi votre meilleur souvenir de soirée à la Péniche Cancale ? Ce bateau amarré depuis 14 ans port du canal à Dijon tire sa révérence. La péniche transformée en salle de concerts, de spectacles, de cuisine et de folles soirées ferme ses portes à l'issue d'une dernière soirée ce samedi 19 août.

ⓘ Publicité

L'équipe qui gère ce lieu veut passer la main. France Bleu Bourgogne vous l'avait annoncé, le bateau est en vente depuis plusieurs mois, mais il n'a pas trouvé de repreneurs fiables. Son prix ? 350.000 euros (Il faudra aussi négocier le prix du matériel et de la licence IV.) Selon la directrice de la péniche Manon Letourneur, si la situation reste dans l'impasse "Ce n'est pas tant un problème d'argent, mais plutôt de profil : personne ne s'est vraiment senti à la hauteur du défi d'animer ce lieu comme nous l'avons fait."

Entrées à prix modiques, concerts en tous genres, et boums "Love Boat" du samedi soir, la Péniche Cancale a su mêler toutes les générations dans une convivialité que l'on a du mal à retrouver ailleurs dans la capitale des Ducs. Cela fait pas mal de souvenirs, on en a recueilli quelques uns, et pas des moindres au micro France Bleu Bourgogne :

loading

Une soirée électro bien réussie le 5 août dernier dans la cale de la Péniche Cancale © Radio France - Olivier Estran

La péniche avait aussi sa "cuisine flottante", avec une guinguette à terre. © Radio France - Grégoire Batais

Et maintenant ? La péniche reste à quai jusqu'à nouvel ordre, et est toujours en vente. Avis à celles et ceux qui auraient envie d'investir et reprendre le flambeau