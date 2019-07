La dernière soirée des Francofolies de la Rochelle en photos et vidéos

Un vrai succès cet année encore pour les Francofolies de la Rochelle. 150. 000 personnes au festival. Des piliers de la chanson françaises étaient programmés pour la dernière soirée, Zazie et Patrick Bruel. Mais aussi la nouvelle génération : Jérémy Frérot et Trois Cafés Gourmands.

La Rochelle, France

L'édition 2019 des Francofolies est terminée. Le festival rencontre toujours autant de succès : 150.000 festivaliers sont venus assister aux 80 concerts programmés de mercredi à dimanche.

Et le public faisait parfois la course pour obtenir la meilleure place dans la fosse. Un caméraman a été bousculé vendredi, comme on peut le voir dans la vidéo ci-dessous.

A l'affiche de la dernière soirée : Patrick Bruel, Zazie, Jérémy Frérot et Trois Cafés Gourmands.

Le groupe Trois Cafés Gourmands a signé l'un des plus gros succès musicaux de l'été dernier, avec la chanson "A nos Souvenirs". Le titre qui leur a permis de se faire connaître mais pour Magalie ce n'était pas une nouveauté. Elle a entendu cette chanson pour la première fois en 2016. "Les voir aujourd'hui aux Francofolies c'est quand même une consécration. Je les ai vus sur de toutes petites scènes, ils ont commencé sur des remorques de tracteurs aux fin fond de la Corrèze", raconte Magalie, qui par ailleurs, est l'ancienne collègue de l'un des chanteur du groupe, Sébastien lorsqu'il était professeur dans un collège.

Magalie et Alexandra, des fans de "Trois Cafés Gourmands" © Radio France - Sonia Ghobri

Depuis, avec son amie Alexandra, elles vont les voir en concert dès que possible. Magalie a déjà vu le groupe onze fois, Alexandra sept. Cette dernière est très équipée : lunette, décapsuleur, t-shirt, sac à l'effigie de "Trois Cafés Gourmands".

Flore et Valentine sont venues de Belgique pour assister au concert de leur idole Jérémy Frérot, qui a dû annuler un concert près de chez elles. "Alors nous venons à lui, on fait l'aller-retour, nous sommes arrivées dimanche à 14 heures et nous repartons lundi à 16 heures", explique Valentine.

Jérémy Frérot aux Francofolies © Radio France - Sonia Ghobri

"Il est drôle, il fait le show et puis nous avons hâte de voir son déhanché pour la chanson "tu donnes"". Et le chanteur n'a pas déçu ses fans, il a encouragé ceux assis dans les tribunes à se lever et danser avec lui.

Jérémy Frérot aux Francofolies de la Rochelle © Radio France - Sonia Ghobri

Jérémy Frérot (La Rochelle) © Radio France - Sonia Ghobri

"Zazie on t'aime" pouvait-on entendre un peu plus tard dans la soirée. Julien suit la chanteuse depuis plus de 20 ans. "Je suis allé la voir en tournée sur cinq ou six albums. Et je dis bien albums et pas années !"

Le public a pu chanter des titres très célèbres comme "Zen" ou "Rue de la Paix"

Zazie aux Francofolies de la Rochelle © Radio France - Sonia Ghobri

Et après le feu d'artifice du 14 juillet, le moment attendu par nombreuses personnes dans le public de la scène Jean-Louis Foulquier : le concert de Patrick Bruel. Des fans se sont mis à crier "Patrick".

"Quel bonheur d'être là, c'est très important d'être ici à La Rochelle" a-t-il dit. Patrick Bruel a interprété des titres de son nouvel album comme "Pas eu le temps". Mais aussi tous les incontournables comme "le café des délices", "qui a le droit", "les amants de Saint-Jean". Le public a été invité à danser une valse sur cette dernière chanson.

Patrick Bruel aux Francofolies © Radio France - Sonia Ghobri

Patrick Bruel a rendu plusieurs hommages aux Francofolies : à la jeune Louise, l'adolescente victime de harcèlement scolaire s'est suicidée la semaine dernière ; aux victimes du terrorisme tout en appelant à ne pas faire d'amalgame, "Mes enfants étaient au Stade de France le 13 novembre 2015".

Et également à deux artistes : Patrick Bruel a repris la chanson "j'ai oublié de vivre" de Johnny Hallyday et à Jacques Higelin, décédé l'an dernier. Le chanteur a conclu son concert avec la chanson "casser la voix". Une chanson qu'il a écrite en 1987 à La Rochelle après avoir vu Jacques Higelin aux Francofolies.