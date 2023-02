La dernière soirée du carnaval et l'embrasement du roi sont avancés à samedi à cause de la météo

La fin du carnaval de Nice avancée ! Le traditionnel embrasement du roi du carnaval, aura lieu finalement un jour plus tôt, le samedi 25 février au soir. Un évènement à l'issue de la bataille de fleurs de la place Masséna. L'embrasement et le feu d'artifice, quant à eux, auront lieu sur la Promenade des Anglais. Les organisateurs ont du se résoudre à avancer la date à cause de la météo qui posent problème; de grosses pluies sont attendues. A noter que la parada Nissarda est reportée elle au 25 mars de 11h à 13h sur la Promenade du Paillon.

La journée du samedi se déroulera donc ainsi: