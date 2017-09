VIDEO - Le plaidoyer tendre et désopilant du youtubeur Norman pour "nous les Ch'tis"

Qui mieux qu'un Ch'ti pour parler des Ch'tis? Le youtubeur Norman publie une vidéo sur notre région. Vous allez adorer !

La nouvelle vidéo de Norman risque de vous plaire. Pour la première fois de sa carrière, le youtubeur originaire du Pas-de-Calais raconte la vie et les habitudes des Ch'tis et dénonce tous les clichés : "Pour beaucoup de gens en France, un Ch'ti c'est un beauf consanguin avec une coupe mulet qui s'appelle Dylan".

Norman explique être "100% ch'ti, je suis né dans le Pas-de-Calais, j'ai grandi dans les corons, mes grands-parents étaient mineurs de fond dans les mines de charbon, bref la totale". Norman Thavaud est né à Arras en 1987.

"Tout ça est strictement faux"

Norman explique alors avec beaucoup d'humour que tous ces clichés sont faux : "je suis ch'ti et je correspond à aucun de ces critères à part peut être que j'ai un prénom américain.. bon okay je n'ai pas d'argument". En réalité il y a plein, regardez:

"Si vous êtes des Hauts-de-France partagez cette vidéo" !

Norman encourage alors tous les Ch'tis à partager sa vidéo pour casser les clichés et valoriser notre région : "Si vous êtes des Hauts-de-France vous devez partager cette vidéo afin de lutter pour notre cause et prouver au reste du monde que nous les Ch'tis [...] on est un peuple plein de ressources, connu pour notre chaleur humaine".

En août dernier, sa chaîne YouTube comptabilise plus de 1,5 milliard de vues avec plus de 9,4 millions d'abonnés.